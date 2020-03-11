Şarkı çalıntı değil

Önceki gün Los Angeles’ta görülen makheme sonucunda şarkının Led Zeppelin’e ait olduğuna ve çalıntı olmadığına kanaat getirildi. İngiliz grubun bilinen şarkılarından biri olan “Stairway to Heaven” bundan tam 49 yıl önce Jimmy Page tarafından bestelenmiş fakat, Taurus adlı Amerikalı grubun gitaristi Randy California ölmeden önce şarkının kendi bestesi olan “Spirit”ten çalıntı olduğunu iddia etmişti. Uzun yıllardır California’nın mirasçıları çeşitli davalar açmış ve Led Zeppelin üyelerini mahkeme salonlarına taşımıştı. 2016’da grubun lehine sonuçlanan davadan tatmin olmayan mirasçılar, karara itiraz etmişti. Mahkeme bir kez daha Led Zeppelin lehine karar verdi “Stairway to Heaven” şarkısının gruba ait olduğuna hükmetti.



