Sarkis’in İstanbul’u

Son olarak Dirimart’ta “UNTıTLED” isimli sergisi gösterilen Sarkis’in monografisi, Dirimat’ın sanat yayıncılığı kapsamında okura sunuluyor. Metnini Cem İleri’nin kaleme aldığı; Ayşe Orhun Gültekin editörlüğünde hazırlanan, tasarımını Bülent Erkmen’in üstlendiği “SARKİS- Başlangıçta, İstanbul 19380-20200” Sarkis’in ağırlıklı olarak İstanbul’da ve Türkiye’nin birkaç diğer şehrinde açtığı sergileri ve ürettiği işleri bir araya getiriyor. İki ana bölüm olarak kurgulanan kitabın ilk bölümünde Cem İleri, Sarkis’in yapıtındaki otobiyografik unsurların izini sürmenin yanı sıra sanatçının edebiyat, felsefe, müzik vb. alanlarla kurduğu bilinçli veya sezgilere dayalı etkileşim kanallarını derinlemesine irdeliyor.



‘Çaylak Sokak’

Kitabın ikinci bölümünde, Sarkis’in, İstanbul’da, doğup büyüdüğü bu şehirde açtığı sergilerin ve ürettiği işlerin 1960’tan günümüze bir dökümü yapılıyor. Kronolojik olarak ilerleyen sergiler bölümüne bakıldığında Sarkis’in 1964 yılında Paris’e gitmeden önce birkaç kişisel sergi açtığını ve bazı karma sergilere katıldığını görülüyor. Asıl patlama 1986 yılında Maçka Sanat Galerisi’nde açtığı “Çaylak Sokak” sergisiyle oluyor. Türkiye sanat ortamı için bir kırılma anı, dahası bir milat kabul edilen bu “olay”dan sonra Sarkis’in İstanbul’da daha sık sergi açtığı, etkinliklere katıldığı, tartışmaların merkezinde yer aldığı, sanatsal mücadelesini bugüne kadar ödün vermeden sürdürdüğü kitap sayesinde gözlemlenebiliyor. Kitabın ön ve arka kapağında, Sarkis’in Dirimart’taki “UNTITLED” başlıklı kişisel sergisinde de gösterilen “Yanık Kasa”daki şu ayrıntılar yer alıyor: 19380-19920-20200.