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31.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sassoon Ailesi’nin koleksiyonu satışta

Dünyaca ünlü Yahudi ailelerinden biri olan Sasson Ailesi tarafından toplanan ve bir asırdan fazla süredir kamuoyunda görülmeyen Judaica koleksiyonu önümüzdeki günlerde New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunuluyor.

Sassoon Ailesi’nin koleksiyonu satışta

The Guardian’da yer alan habere göre 11’inci yüzyıla kadar uzanan ve 68 parçadan oluşan koleksiyonda gümüş objeler, İbranice el yazmaları ve aile eserleri yer alıyor. Müzayede evi yetkilileri, koleksiyonda en dikkat çeken parçarlardan birinin Yahudi bir gümüşçü olan Elimelekh Tzoef of Stanislav tarafından yapılan ve üzerinde Doğu Avrupa sinagoglarındaki Tevrat arkının motifi ve Kudüs’teki Kutsal Tapınak’ın detaylı bir planı bulunan kalkanlar olduğunu belirtiyor. Yetkililer, Ukrayna’da yapıldığı düşünülen kalkanın 600 bin dolar ile 900 bin dolara alıcı bulacağını tahmin ediyor. Satışta 1909’da hayatını kaybeden Haham Joseph Hayyim’e ait deri kutular ve kayışların da 250 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor. Açık artırma 17 Aralık’ta New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde gerçekleşecek.

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