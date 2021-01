Savaş Filmleri: Tarihteki Savaşlar İle İlgili En İyi Savaş Filmleri

En iyi savaş filmleri savaş yanlısı değil savaş karşıtıdır. Filmlerin yönetmenleri vizyonlarını, insanlığın başlangıcından beri savaş zamanındaki dehşet, acı ve masumiyet kaybını göstermek için kullanıyor.

En İyi 50 Savaş Filmi

Filmler bize her zaman savaşın bir cevap olmadığını ve sadece tepedeki adamların daha büyük savaşlar yapmasının bir yolu olduğunu hatırlatıyor. Daha fazla uzatmadan ve belirli bir sıra olmadan, işte sinema tarihindeki en iyi savaş filmleri ve onları en az bir kez görmeniz gereken nedenler.

1.Classic Trailer İMDb 7.8

Francis Ford Coppola , Vietnam Savaşı sırasında yaşanan duyguları sentezleyen bir başyapıt yaratmayı başardı. Bejamin Willard, aklını yitiren ve şimdi Vietnam güçlerini başarıyla yenen bir kampın kontrolünü elinde tutan Albay Walter E. Kurtz'u arama görevinde olan bir kaptandır.

2.Er Ryan'ı Kurtarmak İMDb 8.6

Savaşın dehşetini ve yoğunluğunu en sadakatle gösteren filmlerden biri. II.Dünya Savaşı sırasında Amerikan kuvvetlerinin Normandiya'sına çıkarma sırasında geçen filmde Kaptan John Miller ( Tom Hanks ) ve bir askeri aramaya gitmesi gereken ekibi, dört kardeşin son kurtulanları.

3.Full Metal Jacket İMDb 8.3

Kimileri tarafından bir başyapıt, kimileri tarafından vasat bir uzun metrajlı film olarak kabul edilen Full Metal Jacket , ortak noktası insan kötülüğü ve savaşın zihin üzerindeki etkileri gibi görünen bir film. Vietnam Savaşı'nda konuşlandırılacak bir grup askerden oluşuyor ve her aşamada farklı dehşet gözlemliyorlar.

4.Dunkirk İMDb 7.9

Son yıllardaki savaşın en parlak eserlerinden biri olan Dunkirk boşaltılması olayları takip Dunkirk Eksen tarafından köşeye edilir İngiliz güçleri tarafından, Fransa,. Üç bölüm halinde anlatılan (bir hikaye bir hafta, bir gün ve bir saat sürer), gerilim, korku ve belirsizlikle bağlantılı üç farklı perspektifi takip eder.

5.Soysuzlar Çetesi İMDb 8.3

Inglorious Basterds listedeki diğerlerine benzer bir film değil, bu daha dar bir bakış açısıyla mükemmel bir savaşı anlatan. Yani, büyük savaşları temsil etmek yerine, bize bir savaşın sonucunu etkileyen ince olayları gösterir. Özel bir plan Hitler'i öldürseydi Almanlara ne olacağının kurgusal bir versiyonunu görüyoruz.

6.Das Boot İMDb 8.3

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen ve 1940 ile 1943 yılları arasında en gergin anını yaşayan Atlantik Savaşı sırasında Alman Unterseeboot 96'yı izleyen aynı adlı romana dayanan harika bir film. Mürettebatı, ülkesi ve arkadaşları için yalnızca kendilerinin en iyisini vermek isteyen adamlar olarak sunarak su altında kalma korkusu var.

7.The Hurt Locker İMDb 7.5

Pek çok kişi filmi Irak Savaşı ile olan ilişkisi nedeniyle hor görse de Bigalow'un, Amerikalıların çatışma sırasında kullandığı teknolojiyi dışarıda bırakmadan bu yeni vizyonla harika bir iş çıkardığına şüphe yok. kaos ve ani terör anları. Willliam James'i patlayıcı temizleme ve devre dışı bırakma bölümünün başı olarak tanıtıyor.

8.Come and See İMDb 8.3

Tarihin en önemli Rus filmlerinden biri ve belki de bu listedeki en acımasız ve çiğ savaş filmi. Filmde, ailesinin taleplerine rağmen, Nazi'nin Belarus'u işgalinden sonra Belarus direnişine katılmaya karar veren genç bir kadın olan Flyora anlatılıyor.

9.Kırmızı Hat İMDb 7.6

Terrance Malick'in en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen bu film, Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı Japonya'dan almaya çalıştığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Austen Dağı Savaşı'nın kurgusal bir versiyonunu anlatıyor.

10.Doktor Strangelove İMDb 7.5

Yönetmen: Stanley Kubrick

Harika bir çalışma ve belki de Kubrick'in en iyilerinden biri. Savaşı kendi başına göstermese de, ABD askeri liderlerinin korkusu ve aptallığıyla bir savaşın başladığını gösteriyor. Her şey paranoyak bir Hava Kuvvetleri generalinin Sovyetler Birliği'ne nükleer saldırı emri vermesiyle başlar.

11.Zafer Yolları İMDb 7.0

Bu listedeki diğer türlerin çok ötesinde, The Paths to Glory, intihar bombardımanını yapmayı reddeden bir grup Fransız askerinin komutan generalini ve onlarla savaşma şeklini konu alan mükemmel bir savaş karşıtı film. askeri mahkemede korkaklık suçlamalarına karşı savunma.

12.Ran İMDb

William Shakespeare'in Kral Lear ve eski Japon efsaneleri arasında bir haç olan bu sıra dışı destan, bir "krallığı" kontrol eden bir askeri liderin peşine düşer ve onu üç oğlu arasında bölmeye karar verir ve sonunda onu korumak için kendi aralarında komplo kurmaya başlar.

13.Harb Esirleri İMDb 8.1

Fransız sinemasının bir başyapıtı ve tarihin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen bu uzun metrajlı film, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir grup Fransız savaş esirini konu alıyor. Hepsi kaçmaya çalışır, ancak sınıf farklılıkları onları hapsi içinde bölmeye başlar. Milliyetler, sosyal sınıflar ve kendimize verdiğimiz unvanlar gösterdiğini gösteriyor.

1917 İMDb 8.3

Onlarca ödül alan ve birçok eleştirmen tarafından beğeni toplayan bu listedeki en son eserlerden biri. Kısmen Sam Mendes'in büyükbabasının çocukken anlattığı hikayelere ve savaş zamanında bir mesaj iletmek üzere gönderilen iki adamın hikayesine dayanan film, tek çekimde sunuluyor ve hemen ekleniyor.

15.Hayat Güzeldir İMDb 8.6

1998 Cannes Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü, aynı zamanda en iyi yabancı film için César, La Vie est belle toplama kamplarının çok karanlık bölümünü özgün bir şekilde ele alıyor. Çok dokunaklı olan film, bir babanın kamplarla ilgili gerçeği oğlundan nasıl sakladığını ve onu yaşam boyu bir oyunda olduğuna inandırdığını anlatıyor.

16.Kıyamet İMDb 8.4

Vietnam Savaşı'nda travma geçiren Yüzbaşı Willard, Saygon'daki odasında manastırda kalır. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı tarafından çağrıldı ve gizli bir görevle suçlanıyor: Kamboçya sınırının ötesinde alışılmışın dışında askeri yöntemler kullanan Albay Kurtz'u ortadan kaldırmak.

17.Amerikan Keskin Nişancı İMDb 8.1

Clint Eastwood, özellikle Pasifik'teki savaşı konu alan diptych, Babalarımızın Anıları ve 2006 ve 2007'de Iwo Jima'dan Mektuplar olmak üzere birçok kez savaş filminde elini denedi. Irak çatışması sırasında tek başına yaklaşık 250 kişiyi öldürdüğünü iddia eden olağanüstü bir keskin nişancı olan Amerikan ordusu yıldızı Chris Kyle'ın otobiyografisini uyarladı.

18.Truva İMDb 7.3

Homeros'un İlyada'sından uyarlanan Troy, aksiyon, saçmalıklar, ihanetler ve yasak aşklarla dolu bir peplum. Film, Sparta kraliçesi Helena'nın aşkla dolu genç Paris tarafından kaçırılıp Yunanlılar ve Truva atları arasında acımasız bir savaşa neden olduğunu anlatıyor.

19.Şahane Oyun İMDb 8.0

1942'de bir İngiliz uçağı Alman kuvvetleri tarafından düşürüldü. Üç pilot paraşütle atlayıp başkente iniyor. İki sivilin, bencil bir şefin ve elinde yürekli bir ev ressamının yardımlarıyla İngilizler, serbest bölgeye geri döner. İki arkadaş, istemeden Direniş'e katılır ve olağanüstü bir macera yaşarlar.

20.Cesur Yürek İMDb 8.3

Mel Gibson, kendisini bir İskoç bağımsızlık kahramanı yerine koyuyor ve bu tarihi figürün cesaretini anlatıyor. Şiddetli dönemeçler ve tutkulu aşk, William Wallace'ın macerasını noktaladı. Film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere birçok Oscar kazandı.

21.Pearl Harbor İMDb 6.2

Rafe ve Danny her zaman arkadaş oldular ve harika Hava Kuvvetleri pilotlarıydılar. II.Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Evelyn ile ilişkisi olan Rafe, İngilizlerle savaşmaya gönderilirken Danny ve kendisi Pearl Harbor'daki Amerikan üssüne transfer edilir. Ancak Rafe'nin sözde ölümünü öğrendikleri gün hayatları alt üst olur.

22.Son Samurai İMDb 7.7

1876'da Yüzbaşı Nathan Algren, ordusunu modernize etmek için Japon İmparatoru tarafından işe alındı, hala atalardan kalma bir gelenekle anılıyor. Ordu ve samuray arasındaki savaş sırasında Nathan, samuray tarafından esir alınır. Onlarla temas halinde geleneklerin anlamını öğrenecek.

23.Öfke İMDb 7.6

End of Watch and Sabotage'ın yönetmeni, savaş filmini dener ve kahramanlarını II.Dünya Savaşı'nın savaşlarına daldırır. David Ayer, gerçek olaylardan ilham alıyor ve Fury adlı bir tankta Amerikan askerleri tarafından bir saldırı düzenleniyor. Fury, son derece ilgili aktörlerin olduğu soğuk ve şiddetli bir büyük şov dizisidir.

24.Cehennemin Sonuna Yolculuk İMDb 7.1

1968'de beş arkadaş, Mike, Steven, Nick, Stan ve Alex, Clairton çelik fabrikasında çalıştı ve birbirlerinden ayrılamazlardı. Ancak Mike, Steven ve Nick'in savaşa katılmak üzere işe alındığı Vietnam Savaşı'nın başlamasıyla sessiz yaşamları kısa sürede paramparça olur.

25.Stalingrad İMDb 7.5

1942'de Ruslar, Hitler'in Stalingrad'a saldırısına hazırlanırken, askerleri motive etmesi için ulusal bir kahraman çağırmaya karar verdi. Halk Komiseri Ivan Danilov, daha sonra Kızıl Ordu'nun keskin nişancısı olan genç Vassili Zaitsev'e odaklanır ve onu propagandasının kahramanı yapar.

26.Öldürmeyeceksin İMDb 7.1

Yönetmen Mel Gibson'ın dönüşünü simgeleyen film, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir dramadır. Ona En İyi Yönetmen ve En İyi Film Oscar'ını kazandıran Yüzsüz Adam, Cesur Yürek'ten sonra, İsa ve Kıyamet Tutkusu'nun yorumcusu, çok hassas bir kahramana bağlanır.

27.Kara Şahinin Dönüşü İMDb 7.4

Somali'de, yerel bir savaş ağası olan Mohamed Farrah Aidid, iki ordu teğmeninin ve birkaç yardımcısının yardımıyla terörü yönetiyor. 3 Ekim 1993'te Birleşmiş Milletler, iki teğmeni tutuklamak ve mümkün olduğunca barışı sağlamak için Mogadişu'ya yüz Amerikan denizcisini gönderdi.

28.Platoon /Müfreze İMDb 8.1

1967'de genç bir adam olan Chris Taylor, Kamboçya sınırı yakınındaki 25. Piyade Alayı Bravo Bölüğüne gönüllü olarak katıldı. İdealler ve hayallerle dolu, Chris hızla kanlı ve şiddetli bir savaşa sürüklenir.

29.Jeanne D'rack İMDb 8.4

Küçük bir kız olan Jeanne, İngiliz ordusu tarafından köyünün katliamına ve yağmalanmasına çaresizce tanık olur. Ergenlik döneminde genç kız sesler duyar ve onu Fransa'yı Orleans'a götürür. Çocukluğundan günümüze kadar izleyen dokunaklı, karanlık ve kanlı bir macera filmi.

30.The Monuments Men İMDb 6.1

İyi geceler ve iyi şanslardan sonra, gerçek hikayeleri seven George Clooney, arkadaşlarıyla (Damon, Dujardin, Blanchett) etrafını sarar ve tehlikeli sahneler sahneler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yağmaladığı bir şehirde bir müzenin eserlerini kurtarmaya çalışan erkeklerin savaşı.

31.İndigenes İMDb 7.8

1943'te, II.Dünya Savaşı'nın ortasında, kendisini Nazi işgalinden kurtarmaya çalışan Fransa, Afrika'dan asker topladı. Indigènes, cesaretleriyle tanınan ve farklı motivasyonlarına rağmen aynı amaca sahip olan Abdelkader, Saïd, Messaoud ve Yassin'in, ülkelerini özgürleştirmek için yolculuklarının izini sürüyor.

32.Usta ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu İMDb 7.4

Deniz savaşı zemininde geçen bir macera filmi olan Master and Commander Across the World, Patrick O'Brien'ın edebi destanının onuncu bölümü olan Dünyanın Diğer Tarafından adlı romanının beyazperdeye uyarlaması ve İngiliz Kraliyet Donanması'na gerçekçi ve etkili bir genel bakış sunar.

33.Mutlu Noeller İMDb 6.4

Siper savaşının ortasında, Anglikan rahip Palmer ve yardımcısı Jonathan ve Teğmen Audebert gibi Berlin Operası'nda tenor olan Nikolaus Sprink, geride bir aile, bir eş ve hatıralar bıraktı. Bir akşam, ailelerinin cömert paketleri ve bayram yemeği arasında, Alman, İngiliz ve Fransız askerleri Noel'i kutlarlar.

300 Spartalı İMDb 7.6

Sayı olarak Spartalılar ile Persler arasında bir savaş çıkar. Zack Snyder ikinci filmi için şaşırtıcı grafiklere sahip eski bir destanı gerçekleştirir ve muhteşem kanlı savaşlar sahneliyor. Özel efektlerin kalbinde gerçek bir görsel daldırma haline gelmek için, 300 tamamen yeşil ekranda çekildi.

35.Jarhead: Masumiyetin Sonu İMDb 5.8

1990 yazında, Körfez Savaşı henüz patlak verdiğinde, 20 yaşındaki Anthony Swofford, ilk konuşlandırılan taburun olduğu Suudi çölüne çıktı. Bu uçsuz bucaksız çölde, illüzyonlarla dolu bu genç askerler, hayalet bir düşmanın beklentisiyle hızla yüzleşir.

36.Valkyrie İMDb 8.1

Dünya Savaşı sırasında Hitler, birisinin ona suikast düzenlemeye karar vermesi ihtimaline karşı, hükümetini korumak için "Valkyrie Operasyonu" adlı bir acil durum planı oluşturdu. 1942'de Albay Stauffenberg, Almanya'yı Nazilerden kurtarmak için Hitler'i devirmek gerektiğine ikna oldu.

37.Unbroken İMDb 7.2

Kan ve Bal Ülkesinde sonra Angelina Jolie, 2.Dünya Savaşı'nın atleti ve kahramanı Louis Zamperini hakkındaki bu biyografiyle kamera arkasına geri dönüyor. Film maceralarının izini sürüyor: uçak kazasından Japonlar tarafından yakalanmasına kadar. Yönetmen, Laura Hillenbrand'ın çok satan filmini uyarlıyor.

38.Gece ve Sis İMDb 8.0

Alain Resnais tarafından yönetilen Nuit et Brouillard, ürpertici ve dokunaklı bir belgesel, İkinci Dünya Savaşı'nın toplama kamplarının kalbine gerçek bir cehennem daldırması. Belgesel, Shoah'ın tarihi olan arşiv görüntülerinin taşınmasına yardımcı olarak ayık ve doğrulukla geri çekiliyor.

39.Gölgeler Ordusu İMDb 7.8

1942'de Ponts et Chaussées'den bir mühendis olan Gerbier, Direniş'in lideriydi. İhbar edilirse esir alınır. Kaçmaya çalışırken Gestapo tarafından kurtarılır, ardından bir direniş savaşçısı tarafından serbest bırakılır. Marsilya'ya döndüğünde, diğer direniş savaşçılarıyla birlikte büyük sabotaj operasyonlarına başladı.

40.Iwo Jima'dan Mektuplar İMDb 7.6

1945'te Japonlar ve Amerikalılar Iwo Jima adasında çatışır. Amerikalılar tarafından hızlı bir savaş olarak ilan edilen savaş, General Kuribayashi'nin ustalığı sayesinde 40 gün sürdü. Iwo Jiwa'dan Mektup burada, Iwo Jima'nın kanlı savaşı sırasında Japonların bakış açısını sunuyor.

41.Karanlık Saatler İMDb 7.3

Gary Oldman, yoğun ve çok kontrollü olduğu açıklanan bu biyografik filmde Winston Churchill oluyor. Harry Potter destanındaki Sirius Black'in ve Christopher Nolan'ın üç Batman'ındaki Komiser Gordon'un tercümanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında, varlığının en kritik anında bu tarihi figürün sorumluluğunu üstlenir.

42.Spartaküs İMDb 8.2

Eski bir köle olan, gladyatör olan Spartacus, ölümüne bir savaş sırasında ailesinden biri tarafından bağışlanır ve bu onun içinde güçlü bir özgürlük arzusu uyandırır. Yavaş yavaş başka köleler topladı ve yeni ordusunun başında olağanüstü bir isyan başlattı.

43.Kan ve Gözyaşı İMDb 7.4

Gerçek bir hikayeye dayanan Blood and Tears, ekstralar olarak hareket etmeleri için gerçek eski askerleri işe alarak Birleşik Devletler Ordusu gazilerine haraç ödemek istedi. Askeri dünyaya olan bu yaklaşım ve yönetmen Peter Berg'in 2005'te Irak'ta pusuya düşürülen askerlere vermek istediği haraç, 2010'da SEAL birliğine katıldığından beri kendi askeri geçmişinden geliyor.

44.Savaş Atı İMDb 7.1

Savaşın arka planına dayanan tarihi dram War Horse, İkinci Dünya Savaşı sırasında askere alınan genç Albert ile İngiliz ordusu tarafından el konulmadan önce yetiştirdiği atı Joey arasındaki inanılmaz dostluğu anlatıyor. Albert, kendisini içinde bulduğu cehenneme rağmen, onu bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

45.Büyük Kaçış İMDb 8.3

II.Dünya Savaşı'nın ortasında, bir grup subay, profesyonel kaçak esir alındı. Yakından izlendiklerinde, hala büyük bir kaçış hazırlıyorlar ve birkaç dakika içinde 75'i kaçmayı başarıyor. The Great Escape, Paul Brickhill'in tamamen doğru olan yazılarına dayanan, bir savaş zeminine karşı nefes kesici bir macera.

46.Vatansever: Özgürlüğe Giden Yol İMDb

Bağımsızlık savaşı zemininde geçen tarihi dram, The Patriot: The Road to Freedom, karısının ölümünden bu yana tek başına büyüttüğü Benjamin Martin ve yedi oğlunun hikayesini anlatıyor. İngilizlerle ayrılıkçılar arasındaki çatışma çıktığında, en büyük oğlu babasının tavsiyesine karşı çıktı.

47.Yeşil Bölge İMDb 7.3

Irak'ta bulunan Baş Yetkili Subay Roy Miller ve adamları, çölde saklandığına inanılan kitle imha silahlarını bulmakla görevlendirildi. Ancak görevleri sırasında askerler daha büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Greenzone, gazeteci Rajiv Chandrasekaran'ın adını taşıyan romanının 2003 yılında uyarlamasıdır.

48.Babalarımızın Hatıraları İMDb 6.8

Clint Eastwood'un yönettiği, Mektuplar Iwo Jima'nın "aynasında" görülecek olan Babalarımızın Anıları, 40 günden fazla süren bu kanlı savaşa Amerikan bakış açısını veriyor. Babalarımızın anıları, Pasifik'in en büyük savaşlarından biri olan Iwo Jima'nın kalbine rağmen itilen üç Amerikan askerinin kaderine dayanıyor.

49.Kral Arthur İMDb 8.3

Roma İmparatorluğu gittikçe daha da zayıfladı ve Büyük Britanya adasını ve sakinlerini terk ediyor, ancak Saksonların istilaları tarafından tehdit ediliyor. Arthur, nihayet askeri yükümlülüklerinden salıverilmeden önce son bir görevle görevlendirilir.

50.Çöl Kralları İMDb 7.1

Dört asker, Archi, yeşil bereli, Troy Barlow, genç bir idealist, Elgin ve Conrad Vig, Körfez Savaşı'nın sonucuyla hayal kırıklığına uğramış ve hayal kırıklığına uğramış, bir video oyununa benzeyen bu yüksek teknoloji savaşı, biraz almaya karar verdiler.