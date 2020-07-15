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15.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Scarface zamanın ruhuna uyacak

“I Am Love” ve “Call Me by Your Name”in de aralarında olduğu filmlere imza atan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, Coen Kardeşler’in senaryosundan yola çıkarak yöneteceği yeni “Scarface” filmi hakkında konuştu.

Scarface zamanın ruhuna uyacak

Guadagnino, Variety ile gerçekleştirdiği söyleşide, “İnsanlar sadece yeniden çevrim yaptığımı iddia ediyor ama gerçek şu ki sinema var olduğundan beri kendini yeniden çeviriyor. Bu, orijinal hikâyeler bulamamanın tembel bir yolu olduğu için böyle değil. Her zaman belirli hikâyelerin zamanımız hakkında ne söylediğine bakmakla ilgili.” Guadagnino, daha önce de “Howard Hawkes’ın yönettiği ilk ‘Scarface’ filmi, içki yasağının olduğu döneme dairdi. Elli yıl sonra Oliver Stone ve Brian De Palma, Hawkes’ın filminden çok farklı bir film yaptılar. Benim versiyonum da zamanın ruhuna uygun olacak” demişti.

ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
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