30.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Scorsese’nin yeni filminden ayrıntılar
Martin Scorsese’nin Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’lu yeni filmi “Killers of the Flower Moon”uun haklarını Apple satın aldı.
Film, Apple orijinal yapımı olacak fakat ilk olarak Paramount tarafından sinemalarda yaygın dağıtıma sokulacak. Filmin dijital platformda yayınlanmadan önce sinemalarda yaygın dağıtıma girmesinin Martin Scorsese için büyük önem taşıyor. David Grann‘in aynı adlı romanından uyarlanan “Killers of the Flower Moon”, 1920-1925 yılları arasında geçiyor. O dönem dünyanın belki de en zengin insanları olarak bilinen Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından katledilmesinin hikayesini konu alıyor.
Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.