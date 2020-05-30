Scorsese’nin yeni filminden ayrıntılar

Film, Apple orijinal yapımı olacak fakat ilk olarak Paramount tarafından sinemalarda yaygın dağıtıma sokulacak. Filmin dijital platformda yayınlanmadan önce sinemalarda yaygın dağıtıma girmesinin Martin Scorsese için büyük önem taşıyor. David Grann‘in aynı adlı romanından uyarlanan “Killers of the Flower Moon”, 1920-1925 yılları arasında geçiyor. O dönem dünyanın belki de en zengin insanları olarak bilinen Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından katledilmesinin hikayesini konu alıyor.