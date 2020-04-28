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28.04.2020 - 15:20 |

Şebnem Hassanisoughi'den nostaljik yorum

Şebnem Hassanisoughi, yılların eskitemediği, tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan söylediği, Mustafa Seyran sözü ve bestesi ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ şarkısını sevenleri ile buluşturdu.

Şebnem Hassanisoughi'den nostaljik yorum

Zeki Müren’den ve daha sonrasında Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy gibi birçok usta isimden dinlediğimiz eser, Şebnem Hassanisoughi tarafından ilk kez akustik gitar eşliğinde klasik batı müziği armonisi ile bambaşka şekilde yorumlandı. Aranjman ve gitarlar Süha Rami’ye ait.

‘Vatanım Sensin’, ‘Poyraz Karayel’, ‘Kayıp Şehir’ gibi birçok başarılı televizyon projesinde ve ‘Siyah Karga’, ‘Bulantı’, ‘Eve Dönüş-Sarıkamış’ gibi dikkat çekici sinema projelerinde yer almış ödüllü oyuncu Hassanisoughi’nin ilk müzik çalışması olan ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ 24 Nisan Cuma günü tüm müzik platformlarında yayınlandı. Başarılı oyuncu şarkıyı seslendirmeye karar vermesini ve onun için önemini şu şekilde dile getirdi:

Çocukluğumdan beri belleğimde yer eden, kendi kendime söylemeyi her zaman çok sevdiğim bu şarkıyı artık başkalarıyla da paylaşmak istedim. 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' senelerce, duygularını incelikli bir zarafetle kabullenmenin, sıcaklığın, özlemin, tutkunun kudretini taşımış sanki ve bunu paylaşmanın bize iyi gelmesini umuyorum.”

LU Records’tan yayınlanan şarkının video klibi de karantina sürecinde evde, Hassanisoughi’nin eşi Ahmet K Bilgiç ile beraber çekildi. Video Hassanisoughi’nin youtube kanalından yayına girdi.

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