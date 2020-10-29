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29.10.2020 - 16:36 |

Selami Şahin konserlerine yeniden başlıyor

Türk müziğinin usta sanatçılarından Selami Şahin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştireceği konserlerle sevenleriyle buluşacak.

Selami Şahin konserlerine yeniden başlıyor

İlk olarak 31 Ekim Cumartesi akşamı Ankara Günav 'da sahne alacak olan duayen sanatçı, hayranlarıyla bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşayacak.

 

7 Kasım Cumartesi akşamı ise "Müzik Boğazdan Gelir" konsepti ile İstanbullu dinleyicilerine konser verecek olan Selami Şahin, gece yarısına kadar sürecek olan bu etkinlikte olağanüstü bir performans sergileyecek. Bebek’ten kalkıp Beylerbeyi’ne geçecek olan özel bir teknede en sevilen şarkılarını seslendirecek olan büyük ustaya Semi Jazz Orkestrası eşlik edecek.

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