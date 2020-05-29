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29.05.2020 - 07:00 | | Eren AKA

Selçuklu’da arabalı sinemaya rekor katılım

Konya’nın Selçuklu ilçesinde belediye sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlara araba sineması düzenledi.

Selçuklu’da arabalı sinemaya rekor katılım
Eren AKA

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu otoparkında düzenlenen etkinlikte Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Naim” filmi gösterildi. Etkinliğe vatandaşlar yaklaşık 1000 araçla rekor katılım sağladı. Çevredeki vatandaşların rahatsız olmaması için alana kurulan 3 ekranda yansıtılan filmin sesi ise özel olarak ayarlanan frekansla alandaki vatandaşların araç radyolarından verildi.

Selçuklu’da arabalı sinemaya rekor katılım

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı  “Sadece ülke olarak değil insanlık olarak zor bir süreci yaşıyoruz. Bu süre zarfında biz Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda pek çok program gerçekleştiriyoruz ama toplu bir etkinlik organizasyonu bu zamana kadar yapmamıştık. Türkiye’de ilk defa bu kapsamda, bu büyüklükte bir etkinliği düzenliyoruz. Hakikaten evde kaldığımız bu süre zarfında insanlarımız ne kadar evde vakit geçirirlerse geçirsinler, dışarıda bir etkinliği özlemiş durumdalar” dedi.

Selçuklu’da arabalı sinemaya rekor katılım

 

 

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