06.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Senan’dan 15’inci kişisel sergi
Emre Senan, 15’inci kişisel sergisi “Özel Özet”, 8 Şubat’ta Imoga Art Space Kuzguncuk’ta sanatseverlerle buluşuyor.
Bundan önceki sergilerde tematik kurgular sunan ve bu temaları bugün de işleyen Senan, bu sergisinde de son üç yılda çıkan yeni denemelerini ilk kez bir araya getiriyor. Sergiye gelen ziyaretçiler sanatçının farklı ölçülerde tuvallerinin yanı sıra yaşamı boyunca biriktirdiği çizgi notları, anı kırıntıları ve nesneleri birleştirdiği bir duvar yerleştirmesini de görebilecekler. Sanatçının çizme ve boyama serüveninin temel üretimlerinden olan 3 kitap müdahalesi de sergide yer alıyor. Sergi, 29 Şubat tarihine kadar görülebilecek.