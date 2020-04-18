Senaryo Nasıl Yazılır? Senaryo Hikayesi Hazırlama Teknik

Bir senaryoyu başarılı kılan, içinde barındırdığı karakterlerdir. İz bırakan bir karakter yazmak için de hayal etmeye başlamak gerekmektedir. Senaryo yazarken soyut anlatımdan uzak durulmalı ve roman değil senaryo yazıldığı unutulmamalıdır. Senaryo yazarken geniş zamanlı bir dil kullanmak gerekmektedir. Senaryo yazmak son derece uzun bir yolculuk olup bir ön hazırlıktan geçilmelidir. Tüm zamanların en iyi fikrine sahip olmak, kimi zaman senaryo yazmak için yeterli sayılmamaktadır.



Senaryo Nasıl Yazılır?



Doğru bir şekilde biçimlendirilmiş bir senaryonun, başarıya ulaşma ihtimali son derece yüksektir. Senaryoyu yazarken kendi içinde bölümlere ayırmalı ve ilk sayfadan kendini okutmalıdır. Net ve açık bir yazı üslubu kullanılması, senaryonun iyi sayılmasını sağlamaktadır. Senaryo yazmaya hevesli olanlar, en sevdikleri filmlerin senaryolarını açıp okumalı ve fikir sahibi olmalıdır.



Yaratıcı bir senaryo oluşturmak son derece zor olduğundan düzenli olarak yazmaya çalışılmalıdır. Kafada kurulan hayal dünyasını, kağıda dökmek önemlidir. Bir senarist için senaryo yazmanın en heyecanlı tarafı, karakter yaratmaktır. Karakterin duyguları, arzuları, özgeçmişi ve alışkanlıkları en iyi şekilde yazılmalıdır.



Senaryo Hikayesi Hazırlama Teknik



Birçok detayı barındıran bir senaryo hazırlamak için yetenek kadar tekniğe de sahip olmak gerekir. Mesaj, önerme ve tema iyi bir şekilde belirlenmeli, ortaya eşsiz bir eser çıkarılmaya çalışılmalıdır. İyi bir hikayesi olan kişi, hikayesini anlatmak için senaryo yazmayı seçmektedir. Hikaye sınırları aşmalı ve sadece yöresel olmamalıdır.



Senaryo hikayesi yazmak için hikayenin bir çıkış noktası olması gerekmektedir. İnandırıcı bir atmosfer içeren senaryolar, daha başarılı bulunmaktadır. Akılda kalıcılığın kolay bir şekilde sağlanabilmesi için gerilim yüksek tutulmalıdır.



Senaryo hikayesi film haline gelene kadar birçok kişi tarafından okunmakta ve onaydan geçmektedir. Senaryo yazarken hikayeden yola çıkılabileceği gibi karakterden de yola çıkılabilmektedir. Senaryo yazmak tamamen farklı bir dal olduğundan, iyi bir edebiyatçı iyi bir senarist olacak diye bir şey yoktur.