Senaryoya dair sohbetler

Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.00’de TÜRSAK Vakfı’nın Youtube kanalında canlı yayınlanan Senaryo Sohbetleri’nde sosyal medya üzerinden paylaşılan senaryoya dair merak edilen tüm sorular sektöründe önde gelen yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı konuklar tarafından yanıtlanıyor. Senaryo Sohbetleri’ne bugüne kadar senarist Zafer Külünk, oyuncu Hatice Şendil ve senarist Pınar Bulut konuk olurken, İlk Senaryo Jüri Sohbetleri programında ise Levent Kazak, Ezel Akay’ın olduğu isimler ağırlandı. Senaryo Sohbetleri bugün saat 21.00’de Levent Erden’in pazar günü ise Tamer Ölmez’in yapacağı canlı yayın ile devam edecek. Sohbetler, TÜRSAK ve DenizBank’ın resmi Youtube kanalları üzerinden programlar izlenebilir.