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27.04.2020 - 14:10 |

Şeniz Ünal'ın İçimizdeki İnsanlar kitabı çıktı

Duygu odaklı terapiler ve regresyon terapisi başta olmak üzere, farklı ekolleri birleştirerek psikolojik danışmanlık veren, Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal’ın ilk kitabı “İçimizdeki İnsanlar” hepimizin içindeki insanlara farklı bir ışık tutuyor.

Şeniz Ünal'ın İçimizdeki İnsanlar kitabı çıktı

Bu kitapta, yaşamlarından kesitler aktarılan dokuz kişinin hikâyesi yer alıyor. Her biri hem yetişkin, hem çocuk, hem cahil, hem de bilge dokuz kişi, bilinçaltları aracılığıyla konuşuyor. Her birimizin mutlaka kendisinden parçalar bulabileceği «İçimizdeki İnsanlar» son derece şaşırtıcı, heyecanlı, aşk ve sevgi dolu, bazen kırılgan ve biraz üzücü ancak kesinlikle dönüştürücü.

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