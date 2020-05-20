Serkan Ferat ve Melisa Uzunarslan'dan yeni EP

“Öyle Ya Da Böyle” 21 Mayıs’ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlar ve klibi ile Netd Müzik Youtube sayfasından da yayınalnacak..

Ep’nin içinde 2 şarkı var, yaz aylarında Galata’da Mert Aksuna’nın stüdyosunda bir akustik gitar (Serkan) bir keman (Melisa) ve kendi vokalleri ile ev sıcaklığında kaydettikleri şarkıların düzenlemeleri de Serkan Ferat, Melisa Uzunarslan ve Mert Aksuna’ya ait. Şarkıların kayıt, mix ve mastering’ini Mert Aksuna yaptı.

Karantina günlerinde şarkıya klip çekmek için bir maceraya başlayan ikili, Serkan’ın Çanakkale’de yaşaması ve Melisa’nın İstanbul’da yaşamasından dolayı sanki evlerinden birbirlerine seslenen ama kavuşamayan iki aşık gibi bir klip çekmek istediler. Yönetmenliğini Mehmet Hakyemez’in üstlendiği klibin çekimlerinde Mehmet Hakyemez Çanakkale çekimlerini evden yönlendirdi ve Serkan’ın görüntülerini Onurcan Abacıoğlu kameraya aldı. Melisa’nın görüntülerini de evde tamamladıktan sonra belki de hiç beklemedikleri gibi gerçekten birbirinden uzak ve şarkıda da söylendiği gibi “sokaklarda kol kola” olmanın özlemini dile getirdiler.

Öyle Ya Da Böyle

Söz, Müzik: Serkan Ferat

*Yarım Kalan Şarap

Söz: Serkan Ferat

Müzik: Özcan Ufuk Karabacak, Emrah Atay

-Yarım Kalan Şarap ise Serkan Ferat’ın 90lı yıllarda solisti olduğu Kreş grubunun şarkısının ilk akustik versiyonu. Serkan ve Melisa’nın bir araya gelmesini sağlayan şarkı da bu. Melisa’nın şarkıyı çok beğenip henüz tanışmadığı Serkan’a instagram’dan “Şarkı çok güzel cover yapabilir miyim?” cümlesi ile başlayan ve “Neden birlikte yapmıyoruz?” ile devam eden ve Serkan’ın Çanakkale’den otobüse atlayıp Galata’ya gelmesi ile başlamıştır.