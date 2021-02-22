Serpil Barlas’ın cenazesi defnediliyor

1957’de İstanbul’da Türk sanat Müziği solistlerinden Aysel İpar’ın kızı olarak dünyaya gelen Barlas, 1960’lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1970 yılında Altın Ses Yarışması’nda Nilüfer’in ardından ikinci olmuştur. 1970’lerde “Oldu Olanlar”la dikkat çeken Barlas, 1978’de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde “Yaşamaya Bak” isimli şarkı ile katıldı. 1978 yılında 15 sene yaşadığı ABD’ye taşınan Barlas, 1993 yılında Türkiye’ye döndü ve AIDS ile mücadele kampanyalarında yer aldı. Barlas, eşi ünlü müzisyen



Uğur Dikmen’le evlendi ve birlikte Serpil’in Dünyası (1994) ile Efkârım Tarumar (1996) albümlerini yayınladılar.