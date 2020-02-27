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27.02.2020 - 09:59 |

Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı sahnede

Red Bull SoundClash’te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, aynı anda performans gösterecek. İki büyük sanatçının bu çok özel karşılaşmasında kazanan ise; önce dostluk sonra müzikseverler olacak. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu benzersiz etkinlikte yer almak için avantajlı biletler Biletix’te satışa sunuldu.

Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı sahnede

Red Bull SoundClash’te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda karşılıklı performans sergileyecek. Yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlayacak olan bu benzersiz deneyimde Erener ve Doğulu, aynı anda karşılıklı sahnelerde muhteşem bir şova imza atacak. 17 Nisan Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta Atlantis Yapım iş birliği ile gerçekleşecek Red Bull SoundClash, Türkiye müzik tarihinin en büyük karşılaşması olarak hafızalara kazınacak. Milyonların beğenisini toplayan iki dev ismin karşı karşıya geleceği bu etkinlikte önce dostluk, sonra müzikseverler kazanacak.

Başından sonuna müzikseverleri eşsiz bir müzik tecrübesinin beklediği 4 etaptan oluşan etkinlikte bu iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak, üçüncü bölümde ise bambaşka tarzda daha önce seslendirmedikleri parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak.

Avantajlı biletler satışta

Her anı sürprizlerle dolu olacak bu karşılaşmada; hem izleyiciler hem de sanatçılar unutulmaz anlar yaşayacak. Sertab Erener ve Kenan Doğulu’nun canlı performanslarına sahne olacak bu benzersiz müzik deneyiminde şimdiden yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix’te. 

Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı sahnede

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