AlbÃ¼mÃ¼n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± 'Bu DÃ¼nya' ise, 15 MayÄ±s tarihinde hayranlarÄ± ile buluÅŸacak. SÃ¶zleri sanatÃ§Ä±ya, mÃ¼ziÄŸi ise Emre Kula'ya ait ÅŸarkÄ±yÄ± yayÄ±nlamak iÃ§in beklemek istemeyen Erener,Â iÃ§inde bulunduÄŸumuz zor gÃ¼nlere umut olmasÄ± dilekleriyle ÅŸarkÄ±yÄ± hayranlarÄ±nÄ±n beÄŸenisine sunuyor.Â Teklinin dikkat Ã§eken kapaÄŸÄ±ndaki Sertab Erener Ã§izimi ise usta illÃ¼stratÃ¶rlerden Sadi GÃ¼ran'a ait.

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Sertab Erener,ÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle 'Bu DÃ¼nya'nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± ve kutlamasÄ±nÄ± 14 MayÄ±s saat 21.30'daÂ instagram sayfasÄ±nda yapacaÄŸÄ± online buluÅŸma ile yapacak.