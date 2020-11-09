Sertab Erener'in efsane kaydı plak oldu

İzzet Öz ‘ün arşivinde yıllarca özenle sakladığı Sertab Erener konserinin canlı çekilmiş ve kaydedilmiş halinin LP’sini hem dinleyebilir hem de albümün içinde yer alan QR’ kodunu okutarak 1994 yılındaki Sertab Erener’i seyretmek mümkün olacak.

İzzet Öz, Sertab Erener’i bir gün arayarak konser kaydını iletmesi ile ortaya çıkan bu proje için şu açıklamalarda bulundu:

" Fişsiz Canlı" adıyla televizyon için çektiğim, plak olarak dinlettirmek arzusu ile sevgili Sertab ve değerli müzisyen kardeşlerim için 25 yıl sakladım bu güzel çalışmayı... Sertab’cığım ilk üç albümüne Radyo ve Tv programlarım ile eğer bir katkı sağladıysam bundan sadece mutluluk duyarım.. İşine titiz ve saygı ile bağlı olman sana olan sevgimi daha da artırıyor.

Bu değerli arşivin gün yüzüne çıkması hakkında Sertab Erener ise;

"Onca yıl, gözü gibi bakıp sakladığı arşivinden, benim bile unuttuğum çok değerli canlı bir konserimi, sizlere yıllar sonra bir plakta dinletip, aynı zamanda da seyrettirme, şansına erişmeme neden olan İzzet Öz’e binlerce kere teşekkür ederim" dedi.

Kapağı Zezeah tarafından tasarlanan Sertab Erener’in “Ah Şişede Lal” adlı LP’sini www.sertab.com adresinden satın alabilirsiniz.