Shantel yorumuyla Suda Balık Oynuyor

“Suda Balık Oynuyor”, “Atım Araptır Benim”, “Karakolda Ayna Var” gibi sevilen eserlerin yeniden yorumlandığı EP, Shantel’in Mayıs ayında yayınlanacak yeni albümü “İstanbul”un da habercisi.

Bu aşk olmalı!

Shantel ve Cümbüş Cemaat, “İstanbul” albümünü, “distopik zamanlarda bir ütopya” olarak tanımlıyor. Albüm, Frankfurt ile İstanbul Boğazı arasında ütopik bir alan açıyor ve bu alanda, pop kültürleri arasında yeni bir diyalog girişiminde bulunuluyor.

"Kültürler diyaloğu" kulağa biraz basmakalıp geliyor, değil mi? Ama çok aceleci bir yargıya varmayalım. Aksine, Shantel ile zamanda geçmişe gidelim. 2000'lerin başına... Shantel'in önde gelen bir Avrupalı elektronik, trip-hop ve downbeat yapımcısı olarak kendisini yeniden keşfettiği zamanlara...

Babylon'un düzenli ziyaretçilerinden Fatih Akın, bu günlerde Shantel’e filmleri için müzik yapmasını teklif etti. Paris, Tel Aviv ve Atina'dan sonra Shantel, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir ev tuttu. İstanbul Shantel'e her zaman memleketi Frankfurt'tan daha fazla sevgi verdi.

Shantel için İstanbul her zaman bir şov mekanından fazlası oldu. O kendisini yerel kültür içinde biçimlendirmeyi seviyor ve yerel müzik sahnesine gereken saygıyı göstermek istiyordu.

Cümbüş Cemaat’le işbirliği

Ünlü TomTom mahallesinin kalbinde, o zamanlar İstanbul'un en önemli yeraltı kulüplerinden olan “Anahit Sahne” ve hemen yanında Cümbüş Cemaat'ın takıldığı “Ziba Bar” bulunuyordu. On üç yıldır aktif olan grup, efsanevi partilerde ve düğünlerde çalıyor, Beyoğlu'ndaki kulüpleri sallıyordu.

Tipik bir Taksim grubu olan Cümbüş Cemaat'ın repertuarında beş yüz şarkı var, ancak Tony Gatlif'in “Djam” filmine yaptığı katkıların dışında hiçbir zaman tek bir şarkı bile kaydetmedi.

Ziba Bar’da rakı ve meze eşliğinde kulak zarınızın, Anadolu saykodelik müziği tınıları ile birleşmiş disko beatleri ve makamsal süslemeler eşliğinde Arabesk ve Rembetiko müziği ile doyuma ulaştığını hissedebiliyorsunuz.

Yunan müziği ve buzuki, İstanbul'da çok popüler. Tanınmış İrlandalı-Yunan ses sihirbazı Ross Daly'a göre, Smyrna'da doğan ve Pire'de sürgüne giden Rembetiko, İstanbul’da daima çok canlı bir ruhla yaşanı. Shantel de müzik kariyerine Almanya'daki ilk Neo-Rembetiko gruplarından birinde başlamıştı.