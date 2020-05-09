09.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Sinema salonları seyirciye açılıyor
Almanya, İspanya, Hollanda gibi koronavirüs vakalarının azalmaya başladığı Avrupa ülkelerinde sinema salonları ciddi tedbirler alınması şartıyla yeniden açılıyor.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sinema salonları, tiyatro ve operaların 30 Mayıs’ta açılacağı açıklandı. Sinema salonlarında izleyiciler arasında en az 1.5 metre mesafe olması için gerekli önlemler alınacak. İspanya’nın bazı bölgelerinde sinema salonlarının 25 Mayıs’ta açılması hedefleniyor. Hollanda’da sinema ve tiyatro salonu gibi toplu gösterimlerin düzenlendiği mekânların 1 Haziran’da açılacağı açıklandı.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.