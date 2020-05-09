Sinema salonları seyirciye açılıyor

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sinema salonları, tiyatro ve operaların 30 Mayıs’ta açılacağı açıklandı. Sinema salonlarında izleyiciler arasında en az 1.5 metre mesafe olması için gerekli önlemler alınacak. İspanya’nın bazı bölgelerinde sinema salonlarının 25 Mayıs’ta açılması hedefleniyor. Hollanda’da sinema ve tiyatro salonu gibi toplu gösterimlerin düzenlendiği mekânların 1 Haziran’da açılacağı açıklandı.