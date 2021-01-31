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31.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinema salonlarına 15.9 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacak. Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salon işletmecilerine, “Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktaracak.

Sinema salonlarına 15.9 milyonluk destek

Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.

Liste internette

Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü’nün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html internet adresinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle 23 Aralık’ta
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sinema biletleri üzerinden alınan “Eğlence Vergisi” oranı 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan “KDV” oranı da yüzde 1’e indirildi.

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