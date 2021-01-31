Sinema salonlarına 15.9 milyonluk destek

Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.



Liste internette



Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü’nün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html internet adresinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle 23 Aralık’ta

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sinema biletleri üzerinden alınan “Eğlence Vergisi” oranı 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan “KDV” oranı da yüzde 1’e indirildi.



