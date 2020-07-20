Sinema sektörüne destek

TRT’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği 12 Punto TRT Senaryo Günleri, önceki gece düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gecede 12 Punto’da verilen Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri, TRT Ortak Yapım Ödülleri ve TRT Ön Alım Ödülleri de sahiplerini buldu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in ev sahipliği yaptığı, Feriye’de düzenlenen ve TRT 2’den canlı yayınlanan ödül törenine sinema dünyasından Reha Erdem, Tayfun Pirselimoğlu, Atalay Taşdiken, Burak Çevik, Reis Çelik, Zeynep Atakan, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Tarık Tufan, Halil Kardaş ile Eurimages Türkiye Temsilcisi Zülfikar Kürüm katıldı.

Final töreninde; Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Cannes Film Festivali Cinefondation Genel Müdürü Georges Goldenstern, Doha Film Enstitüsü CEO’su Fatma Hassan Alremaihi, Films Boutique Direktörü Gabor Greiner, Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü Jovan Marjanovic’in yer aldığı jürinin verdiği; üç projeye Uluslararası Ortak Yapım Ödülü, dört projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, dört projeye ise TRT Ön Alım Ödülleri de açıklandı.

Ortak Yapım Ödülleri “Hayat” ile Zeki Demirkubuz, “Neandria” ile Reha Erdem, “İdea” ile Tayfun Pirselimoğlu ve “Kamış” ile Cemil Ağacıkoğlu’na TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.

Atalay Taşdiken “Turagay”, Selman Nacar “Aralık”, Bünyamin Musullu “Şimdi Orası” ve Tarık Aktaş “Geceden Fecre Kadar” filmlerinin Ön Alım Ödülü’nü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan takdim etti.

Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri, Nepalli Min Badur’un yönettiği “Soğuk Bir Sene”, İspanyol Çema Garsiya İbarra’nın yönetmenliğini üstlendiği “Kutsal Ruh” ve Maryna Gorbach’ın yönettiği “Klondike” filmlerine verildi. Finalistler ödüllerini, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ile TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven’in elinden aldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, törende yaptığı konuşmada, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nin Türk sinemasına yeni bir soluk getirdiğini belirterek, “TRT, Türkiye’nin tek kamu yayıncısı olarak kurulduğu günden beri sinemaya, sinema emekçilerine ve bağımsız sinemaya destek verdi” ifadesini kullandı.

Televizyon filmleri ve ortak yapımlarla Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Eren, yapılan destekleri kalıcı bir hale getirmek ve yapısal bir forma sokmak için 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ni düzenlediklerini söyledi.

İbrahim Eren, Uluslararası Ortak Yapım Ödülü’nün yanı sıra TRT 2’ye yapılan başvurular neticesinde 400 kısa film arasından 12’sinin seçilerek desteklenmesinin de bu yılki yenilikler arasında olduğunu, ayrıca sinema eğitimleri, senaryo, atölye çalışmaları ve ustalık eğitimleriyle katılımcılara danışmanlık verildiğini anlattı.

TRT’nin kamu yayıncısı olarak yerli sinemaya katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Eren, şöyle devam etti: “Hayali olan gençlere, bugüne kadar sektörden veya kamudan yeterli destek alamamış ancak uluslararası alanda Türkiye’yi her zaman başarıyla temsil etmiş değerli hocalarımıza, senaristlere, öğrencilere, yapımcılara, yönetmenlere çeşitli destekler vermek için projeler üretiyoruz. Bunların da zirve noktasında 12 Punto TRT Senaryo Günleri bulunuyor. TRT olarak bu projelerin parçası olmaktan büyük bir haz duyuyoruz ve inanıyoruz ki bu projeler Türkiye’yi uluslararası alanda hak ettiği en güzel şekilde önümüzdeki yıllarda temsil edecektir.”

Farhadi’den ustalık sınıfı

Bu yılki 12 Punto sürecinde; Türkiye’deki film festivallerinden, Türkiye’nin Oscar yolculuğuna, kısa filmlerden, Berlin ve Torino’da çekilen masterclass’lara kadar birçok içerik her akşam TRT 2 izleyicileri ile buluştu. İranlı usta yönetmen Asghar Farhadi bir masterclass verdi. Ayrıca, ortak yapımlarda satış ajanslarının rolü, ortak yapım marketleri ve senaryo geliştirme gibi alanlarda paneller yapıldı.