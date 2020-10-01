01.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sinema tarihinin değerli objeleri
Üç yıl önce hayatını kaybeden Boston merkezli bir organizasyon danışmanı Richard Balzer’ın aralarında 17’nci yüzyıldan kalma projeksiyon cihazlarının da yer aldığı özel koleksiyonunun Oscarları veren Akademi’nin Los Angeles’taki The Academy Museum of Motion Pictures’a gönderileceği açıklandı.
Artnews’ta yer alan habere göre Balzer, ölümüne kadar 40 yıl boyunca aralarında ilk kez bilimsel alanda kullanılan ve daha sonra popüler eğlence için kullanılan 17’nci yüzyıldan kalma projeksiyon cihazları, 18’inci yüzyıla ait vues d’optique adı verilen perspektif gravürleri de dahil olmak üzere 9 binden fazla sinema öncesi objelerini biriktirdi. Objeler, gelecek yıl açılması planlanan Kaliforniya’daki Wilshire Bulvarı’nda İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan binada sergilenecek.