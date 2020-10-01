Sinema tarihinin değerli objeleri

Artnews’ta yer alan habere göre Balzer, ölümüne kadar 40 yıl boyunca aralarında ilk kez bilimsel alanda kullanılan ve daha sonra popüler eğlence için kullanılan 17’nci yüzyıldan kalma projeksiyon cihazları, 18’inci yüzyıla ait vues d’optique adı verilen perspektif gravürleri de dahil olmak üzere 9 binden fazla sinema öncesi objelerini biriktirdi. Objeler, gelecek yıl açılması planlanan Kaliforniya’daki Wilshire Bulvarı’nda İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan binada sergilenecek.



