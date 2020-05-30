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30.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinemacılar ‘içeriden dışarıya’ bakıyor

Sinemada ifade özgürlüğü alanında faaliyetlerini sürdüren Altyazı Fasikül: Özgür Sinema, salgın gündeminin sinemacılar ve üretim biçimleri üzerindeki etkilerine odaklanan yeni video serisini takipçileriyle paylaşıyor.

Sinemacılar ‘içeriden dışarıya’ bakıyor

Altyazı Fasikül’ün çağrısıyla sinemacıların salgın sürecinde ürettikleri kısa videolar her salı saat 18.00’de Altyazı Sinema Dergisi’nin YouTube kanalından yayınlanıyor. Serinin ilk videosu olan Fatih Pınar’ın “Şehrin Hayaletleri” filmi önceki günlerde yayınlandı. Elif Ergezen ve Aylin Kuryel’in aralarında olduğu isimlerin çalışmalarının yayınlanacağı İçeriden Dışarıya’ya, ilerleyen haftalarda belgesel ve video ile uğraşan birçok sinemacının salgın sürecinde çekip kurguladığı videolar eklenecek. Chantal Akerman’ın ev içi ve kişisel olanı feminist bir perspektifle kayda geçirme denemelerinden Cafer Panahi’nin ev hapsindeyken film üretmeye devam etme pratiklerine; Kirsten Johnson’un bugüne kadar yapılan işlerin artakalanlarından masaüstünde gerçekleştirdiği Kamerainsan’dan (Cameraperson, 2016) buluntu film, video-günlük ya da video-mektup gibi formlarına uzanan bir ilham dağarcığına sahip olan seride farklı üretim biçim ve pratikleri üzerine düşünen videolar yer alıyor.

Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.
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