Sinemacılardan onlIne ders

Fincher’dan bir gün sonra, ödüllü dizi “Succession”ın yaratıcısı olan Jesse Armstrong senaryo dersi alan öğrencilere bir ders verdi. Variety’nin haberine göre “Shaun of the Dead” ve “Baby Driver”ın yönetmeni Edgar Wright, sinema sektörüne girmeye çalışan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ricky Gervais, Zoom üzerinden bir araya geldiği öğrencilerle yaratıcısı olduğu “After Life”ın 2. sezonu hakkında konuştu. Sam Mendes de öğrenciler ile bir araya geldi ve hem 1917’nin yapım süreci hem de kariyeri hakkında öğrencilerle sohbet etti.