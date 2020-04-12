12.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sinemacılardan onlIne ders
Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen Ulusal Sinema ve Televizyon Okulu, geçtiğimiz günlerde usta yönetmen David Fincher‘ın sinema öğrencilerine Zoom üzerinden online ders verdiğini açıklamıştı.
Fincher’dan bir gün sonra, ödüllü dizi “Succession”ın yaratıcısı olan Jesse Armstrong senaryo dersi alan öğrencilere bir ders verdi. Variety’nin haberine göre “Shaun of the Dead” ve “Baby Driver”ın yönetmeni Edgar Wright, sinema sektörüne girmeye çalışan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ricky Gervais, Zoom üzerinden bir araya geldiği öğrencilerle yaratıcısı olduğu “After Life”ın 2. sezonu hakkında konuştu. Sam Mendes de öğrenciler ile bir araya geldi ve hem 1917’nin yapım süreci hem de kariyeri hakkında öğrencilerle sohbet etti.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.