Sinemanın kült filmleri ekrana geliyor

200’den fazla Ödül Alan Dünya Çapında Bir Başyapıt : “Mad Max: Fury Road”

Başrollerini Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne gibi usta isimlerin paylaştığı, macera ve bilim kurgu türündeki film, izleme listesinde ön sıralarda yer alıyor. Aksiyonu ve ödülü bol olan film kelimenin tam anlamıyla sinemaseverlerin iştahını kabartacağa benziyor.

100’e Yakın Ödülü Olan Bir Amerikan Suç Klasiği: The Departed (Köstebek)

Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, gibi isimleri oyuncu kadrosunda bulunduran ödüllü film Köstebek de S Sport Plus’ın içerik listesine eklenen filmlerden biri.

Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Batman serisi ve Interstellar

Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Batman Başlıyor”, “Kara Şövalye” ve “Kara Şövalye Yükseliyor” serisi, sinema tarihinin en iyi Batman uyarlamaları olarak gösteriliyor.

Christian Bale, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Heath Ledger gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı “The Dark Knight” 8 dalda Oscar’a aday olmuş, Joker’i canlandıran Heath Ledger’a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getirmiş ve En İyi Ses Kurgusu dalında iki ödül kazanmıştır. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Batman serisinin devamı niteliğinde olan The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) ise 35’ten fazla ödülün sahibi.

Sinemaseverler, Nolan imzalı, başrollerinde Matthew McConaughey ve Anne Hathaway’in de yer aldığı bir diğer başyapıt Interstellar’ı da S Sport Plus’ta izleyebilecekler.

Komediden Vazgeçmeyenler için: Hangover (Felekten Bir Gece 1-2-3)

Todd Phillips’in yönetmenliğinde, son yılların en çok ses getiren filmlerinden biri olan Hangover (Felekten Bir Gece 1-2-3)’ın dünyanın birçok köşesinde hayranı bulunuyor. İlk serisiyle 12 ödül alan komedi filminin başrollerini Zach Galifianakis, Bradley Cooper ve Justin Bartha paylaşıyor. Gülmek için bir sebep arıyorsanız Hangover serisini mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz!

Gündemi Yakalayan Bir Yapım: “Contagion” (Salgın)

2011 yılında Steven Soderbergh’in yönetmenliğinde çekilen Contagion (Salgın) filminin usta oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow ve Kate Winslet bulunuyor. Senaryosunu Scott Z. Burns’ün yazdığı film, bir grip salgınını gerçekçi bir yaklaşımla ele alıyor, bulaşıcı ve ölümcül virütik hastalığın kısa sürede nasıl bir küresel kâbusa dönüşebileceğini anlatıyor. Contagion (Salgın), Kovid-19 salgınına benzerliğiyle son günlerde sinemaseverlerlerin yeniden ilgi odağı haline gelen filmin 2 ödülü, 14 adaylığı bulunuyor.