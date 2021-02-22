Sınırlara sığamıyor

Festival bu yıl uluslararası arenaya açılarak ilk gösterimlerini 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye, İngiltere ve Kosova’da çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Türkiye filmlerinden oluşan özel seçki East Anglia Üniversitesi ve Britanya Türk Kadınları Derneği işbirliği ile İngiltere’de, Gerçek Derneği işbirliği ile de Kosova’da gösterilecek. Orta ve kısa metraj 16 uluslararası filmden oluşan Dünya Sineması seçkisi 1-7 Mart tarihleri arasında festivalin internet sitesinden çevrimiçi olarak izlenebilecek. Atölyeler, paneller, söyleşilerin de yer alacağı mart programında ayrıca zoomazoom etkinliği ile yönetmenler çevrimiçi olarak sektörel bir toplantıya davet edilecek. 26 Nisan - 5 Mayıs 2021 aralığında ise festivalde yarışan Türk Filmleri ve Balkan Filmlerinin yanı sıra Türkiye’deki filmlerden oluşan özel bir gösterim seçkisi online olarak yine festivalin web sitesinden izlenebilir olacak. 25 - 30 Haziran 2021’de ise pandeminin izin verdiği fiziki koşullarda ödül töreni ve özel gösterimlerle İzmir’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Toplamda 30 ülkeden 150 filmin başvuru yaptığı festivalde 45 yerli filmin yanı sıra 40 tane uluslararası yapım çevrimiçi seanslarda seyircisi ile buluşacak. Festivalin Dünya Sineması bölümünde gösterilecek filmler arasında Maryam Razaghi’nin “Heartstring”i, Daphna Awadish’in “Bear With Me”si ve Zhannat Alshanova’nın “Paola Makes A Wish”i de yer alıyor.