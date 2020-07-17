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17.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Şırınga ile yaptığı 1800 tabloyu bağışladı

Los Angeles’ta çalışmalarını sürdüren sanatçı Michael Gittes, önceki hafta Brooklyn’deki Interfaith Medical Center’daki sağlık çalışanlarına 1800 tablosunu bağışladığını duyurdu.

Şırınga ile yaptığı 1800 tabloyu bağışladı

Hyperallergic’te yer alan habere göre Gittes, aralarında hemşire, doktor, güvenlik görevlileri ve ofis çalışanlarının da olduğu tüm görevlilerin her birine fırça kullanmadan şırınga ile yaptığı çiçek tablolarını hediye etti. Projesine “Strangers to No One” ismini veren Gittes, bunun salgın süresince en önde mücadele eden sağlık çalışanlarına adanmış sevgi ve takdir olduğunu belirtti. Sanatçı, “Herkesin onları sevdiğini hissetmesini sağlamak istedim” dedi.

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