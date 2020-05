SIRMA'dan yeni şarkı

Vokalleri, müziği, sözleri, düzenlemesi, mix’i ve mastering’i SIRMA’ya ait olan “How Could We Ever Know” sade altyapısıyla batı trendlerine göz kırpsa da, sanatçının kendine özgü eklektik alternatif elektronik pop tarzından şaşmadığının da bir göstergesi.

SIRMA, “How Could We Ever Know”u piyasaya sürdükten hemen sonra, şarkının yaratılış sürecini detaylı olarak anlattığı İngilizce ve Türkçe video’ları da YouTube kanalında paylaşacak.

SIRMA, yayınlayacağı video’ları şu sözlerle anlatıyor: “Apple’ın Logic Pro X programını kullanarak yaptım bu şarkıyı. Zaten hemen hemen bütün şarkılarımı Logic’te yapıyorum ve kaydediyorum. Bilgisayarım benim için taşınabilir bir stüdyo gibi adeta. Müziğimi nasıl yazdığıma, kaydettiğime, düzenlediğime ve mix’lediğime dair sık sık sorular geliyor, özellikle de yeni müzisyenlerden. Ben de eve tıkılıp kaldığımız şu günlerde, “How Could We Ever Know”un analizi üzerinden, yapımcılığa heveslenen şarkı yazarlarına ilham vermek istedim.”