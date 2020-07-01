‘Sivas’ MUBİ’de

Unutulmaz klasik filmlerden yeni keşiflere, kısa filmlerden belgesellere özenle seçilmiş filmleri izleyiciyle buluşturan MUBI, her gün seçkisine yeni bir film ekliyor ve bu filmleri bir ay boyunca izlemeye açık tutuyor.



Ataerkil düzen içinde gitgide çocukluğunun masumiyetini yitirerek gücün cazibesine kapılan ve yetişkinlerin dünyasına adım atan 11 yaşındaki Aslan ile Sivas isimli bir dövüş köpeğinin, bozkırda geçen hikâyesini anlatan “Sivas”; gerçekçi diyalogları ve oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Müjdeci’nin filmi 26 Temmuz tarihine kadar MUBI Türkiye üzerinden izlenebilir.