01.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Sivas’ MUBİ’de
Dünya prömiyerini 2014 yılında Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği “Sivas”, online film platformu MUBI Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor.
Unutulmaz klasik filmlerden yeni keşiflere, kısa filmlerden belgesellere özenle seçilmiş filmleri izleyiciyle buluşturan MUBI, her gün seçkisine yeni bir film ekliyor ve bu filmleri bir ay boyunca izlemeye açık tutuyor.
Ataerkil düzen içinde gitgide çocukluğunun masumiyetini yitirerek gücün cazibesine kapılan ve yetişkinlerin dünyasına adım atan 11 yaşındaki Aslan ile Sivas isimli bir dövüş köpeğinin, bozkırda geçen hikâyesini anlatan “Sivas”; gerçekçi diyalogları ve oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Müjdeci’nin filmi 26 Temmuz tarihine kadar MUBI Türkiye üzerinden izlenebilir.
Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.