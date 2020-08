Bu yıl 17 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 58. New York Film Festivali, Spotlight bölümünde yer alacak filmleri açıklamaya başladı. Bu seçkide yer alacak filmlerden biri de Sofia Coppola‘nın yeni filmi “On the Rocks” olarak belirlendi. Film, New York Film Festivali’nde izleyici karşısına çıktıktan sonra ekim ayında da Apple TV+‘ta yayınlanacak. Film, bir baba ile kızının New York’taki maceraların hakkında. Filmde babayı Bill Murray, kızını ise Rashida Jones canlandırıyor.