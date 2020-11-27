Solomun'un yeni klibine Fatih Akın imzası

80’li yıllar boyunca Avrupa’da etkili olan Cold Wave ve Post-Punk türlerinin tınısını yakalayan “Kreatur der Nacht”, metalik bir bas dizilimi ve Isolation Berlin’in agresif vokalini bir araya getiriyor.

Solomun yeni parçasını şu sözlerle açıklıyor: “Bir 80’ler çocuğu olarak uzun zamandır o dönemin Punk ve New Wave akımını hissettirecek, özel duygulara sahip bir parça yapmak istiyordum. Isolation Berlin’le birlikte yaptığımız çalışmalar sonrasında ortaya “Kreatur der Nacht” gibi bir parça çıktığı için çok mutluyum.”

Parçaya eşlik eden video klip ise Altın Küre ve Cannes ödüllü ünlü yönetmen Fatih Akın’ın imzasını taşıyor. Klipte, başrol olarak göreceğimiz Mercedes Müller, boş sokaklarda umarsızca dolaşırken karşımıza çıkacak. Bu arayışta bir sığınak mı yoksa geçmiş günlerden kalma, çoktan unutulmuş bir melodi mi bulacak?

Video’nun yönetmenliğini yapan Fatih Akın, parçayı ve klibi şu sözlerle anlatıyor: “Mladen ve ben aynı zamanlarda aynı mahallede büyüdük. O zamanlardan hatırlayabildiğim tek şey çete dünyası olsa da o dünya bana inanılmaz derecede yaratıcı bir ortam sundu. Yıllar önce sahip olduğumuz ortak hayallerimizi bu video ile ifade ettik. Mladen’in müziklerinde çağdaş tınıyı ve 80’lerin New Wave akımını harmanlaması beni de şekillendirdi. Görsel ve anlatım olarak bu olağanüstü parçaya katkıda bulunmak benim için büyük bir armağan. Bu videonun yönetmenliğini yapmamı sağlayarak, bana kendimi kişisel olarak ifade etme şansı veren kişi Solomun’dur.”

“Kreatur der Nacht”, sanatçının geçtiğimiz aylarda yayınladığı single’ı Home’la birlikte Mayıs 2021’de çıkması beklenen albümünde yer alacak.