Son dönemin ödüllü çizgi romanları

Dünyada çizgi roman kültürü oldukça yaygın olsa da Türkiye’de bu durum küçük bir okur kitlesi tarafından takip ediliyordu. Ancak son yıllarda okurun bu alandaki kitaplara olan ilgisine kayıtsız kalamayan yayınevleri, hem çeviri hem de Türkiye’den yazar ve çizerlerin kitaplarını daha sık yayımlamaya başladı. Buradan yola çıkarak ödüllü romanları derledik.

‘bihikâye’ - Gipi (Karakarga Yayınları)

“bihikâye”, parçalanan bir adamın çok parçalı hikâyesini anlatıyor. Silvano Landi, yakın zamanda karısı tarafından terk edilmiş 50’li yaşlarında bir yazar. Kendi savaşının ve Birinci Dünya Savaşı’nı yaşayan büyükbabasının hikâyesi; gerçeklik ile sanrılar, karanlık ile aydınlık; farklı çizim teknikleriyle iç içe geçerek tek bir öyküye dönüşüyor.

‘BRODECK RAPORU’ (2 cilt) -Manu Larcenet (Karakarga Yayınları)

“Sıradan Zaferler”in çizeri Manu Larcenet, günümüz Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Philippe Claudel’in ödüllü romanıyla dikkat çekici bir uyarlamaya girişiyor. Claudel okuruna insanlığın en karanlık yönlerini anlatırken, Larcenet karanlığı tüm dehşetiyle çizgiye aktarıyor. “Brodeck Raporu”, çizgi roman sanatının anlatım gücüne örnek olarak gösterilebilecek bir eser.

‘Kara Altın Diyarında’ - Herge (Alfa Yayınları)

“Tenten’in Maceraları”nın Türkçeye çevirlen yeni kitabı. Bu kitapta yine Tenten’e köpeği Milu, Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ile Dupont, Kaptan Haddok eşlik ediyorlar. Herge’nin yarattığı ve dünyada onlarca dile çevrilen “Tenten” serisi pek çok ödüle değer görülmüş bir eser.

‘Ghost World’ (Hayalet Dünya) - Daniel Clowes (Karakarga Yayınları)

1998 senesinde Ignatz Ödülü kazanan kitap kültürel anlamda bir dönüm noktası. İlk kez 1990’larda çığır açan Eightball’un sayfaları arasında yayımlanmaya başlayan “Ghost World”, Enid ve Becky adında birlikte büyümekte olan ama gitgide farklılaşan iki genç kızın hikayesini anlatıyor. Daniel Clowes, jenerasyonunun en saygın çizerlerinden biri ve “Ghost World” onun başyapıtı kabul ediliyor. “Crumb” belgeselinin yönetmeni Terry Zwigoff tarafından filme uyarlanan senaryosu, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar’a aday gösterildi.

‘LEON’ - Sylvain Chomet & Nicolas de Crécy (Karakarga Yayınları)

Oscar’a aday olan “Les Triplettes de Belleville” animasyonunun yaratıcısı Sylvain Chomet ve usta çizgi romancı Nicolas de Crécy ortaklığıyla çıkan “Leon”, büyük bir kozmetik fabrikasının kurucusu olan Leonce Houx-Wardiougue’un üzerine. René Goscinny En İyi Senaryo ve Angoulême En İyi Albüm ödülünü alan “Leon”, çağdaş Fransız çizgi romanı klasiklerinden. Özgün bir anlatım biçimi, sıra dışı bir burjuvazi eleştirisi, sürrealist sahnelerle bezeli tuhaf bir gerçeklik.

‘Fahrenheit 451’- Ray Bradbury (Epsilon Yayınları)

Ray Bradbury’nin 1953’te kaleme aldığı “Fahrenheit 451” unutulmaz distopyalardan biri. Tim Hamilton, Bradbury’nin tam desteğiyle bu dehşet verici şaheseri görkemli bir çizgi romana dönüştürüyor. Hamilton, devletin düşünce özgürlüğü üzerindeki baskısı karşısında Montag’ın felsefe ve edebiyat sayesinde yaşadığı uyanışı etkileyici bir biçimde yansıtıyor. Kitabın çizgiroman uyarlaması En İyi Uyarlama Ödülü’ne değer görüldü.