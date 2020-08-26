Sonbaharda Vadi Açıkhava konser serisi

Geçen yaz açılan ve kısa sürede ünlü yıldızların gözde konser mekanı haline gelen, İstanbul’un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, ormanın yanı başındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmuştu. Vadi Açıkhava pandemi sonrası tüm önlemleri alarak bu yaz da yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

İlk albümü 'İnandığın Masallar'ı 2006 yılında yayınlayan Pinhani, ‘Kavak Yelleri’ dizisinin müziğine imza atınca hayran kitleleri hızla büyümüştü. Yıllar içinde soft-rock türünün bayrak taşıyıcısı haline gelen grup son albümleri ‘Yalnızlık Zor’u Mayıs 2020’de yayınladı. Pinhani 26 Eylül Cumartesi gecesi Vadi Açıkhava’da sevenleri ile buluşacak.

Yerli alternatif müzik dünyasının enerjik gruplarından Adamlar, 2014 yılında yayımladıkları çıkış albümleri “Eski Dostum Tankla Gelmiş” ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rock’n Roll, Blues ve biraz da Hip-Hop çerçevesinde şekillenen farklı müzik tarzlarını güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlerle bir araya getiren beşli, ikinci albümleri “Rüyalarda Buruşmuşuz”u 2016’da dinleyicileriyle paylaştı. 2019’da “Dünya Günlükleri” adlı üçüncü stüdyo albümleriyle performanslarına devam eden Adamlar; ilk kez 17 Ekim Cumartesi tarihinde Vadi Açıkhava’da hayranlarıyla buluşuyor.

Atlantis Yapım’ın organizasyonunu üstlendiği konserlerde Vadi Açıkhava Sahnesi, yarı kapasite ile seyirci kabul edecek. Sosyal mesafe kuralları gözetilecek ve maskesiz alana kabul edilmeyecek konuklar aralıklı düzende yerleşerek etkinlikleri izleyecek. Ayrıca girişte herkesin ateşi ölçülecek ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm önlemler alınarak, etkinlikler güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.

Saat 21:00’da başlayacak konserlerin biletlerine www.biletix.com veya biletix satış noktalarından ulaşılabilir.