Soner Kırmızıgül ve KAAN'den ortak proje

Soner Kırmızıgül ve KAAN proje ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:” Orjinalinde global bir hristiyan rock grubu olan Hillsong United’a ait olan, Matthew 14 v22- 33'de geçen, Aziz Peter'ın İsa Mesih tarafından suda yürümeye çağrılışını ve inancından şüphe duyduğu için bu yetisini kaybetmesini anlatan Oceans’ın hikayesinden çok etkilendik. Dünya müzik endüstrisinde kabul görebilecek, aynı zamanda özgünlüğümüzü yansıtabilecek bir uyarlama yapmak istedik. Hillsong United topluluğu ile kurduğumuz temas sonucunda onların da tam beğeni ve desteğini almak bizi ayrıca gururlandırdı. Elektronik Dans Müziği dünyasına daha önceden denenmemiş bir tarz ile yerimizi almayı hedefledik. İzmir Buca Protestan Kilisesi’ne de destekleri için özel teşekkürlerimizi iletiyoruz.“

Söz ve müziği Matt Crocker, Joek Houston ve Salomon Ligthelm’e ait olan Oceans şarkısının düzenlemesi ve mix’ini Soner Kırmızıgül, mastering’ini ise Ali Mobaseri yaptı. Klip yönetmenliğini Alperen Gören ve Soner Kırmızıgül’ün üstlendiği çekimde yardımcı yönetmen koltuğunda ise Kaan Ekenler yer alıyor.

Soner Kırmızıgül feat KAAN - Oceans (Where Feet May Fail) şarkısı ve video klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.