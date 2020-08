South Park dizisi filme uyarlanabilir

The Independent’ta yer alan habere göre Trey Parker ve Matt Stone tarafından yaratılan dizi, daha önce 1999 yılında “South Park: Bigger, Longer & Uncut” ismiyle bir müzikal olarak beyazperdeye uyarlanmıştı. ViacomCBS Entertainment and Youth Group başkanı Grant Gish, “Animasyon seyircisi benzersiz bir şey arıyor. ‘Simpsons’ ve ‘South Park’ ünlü olarak bunu yaptı. Bu yüzden de her şeyden biraz denemek istiyorum” dedi.