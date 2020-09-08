Soyu tükenen hayvanlara saygı anıtı

Soyu tükenen hayvanlara güncel bir anıt niteliği taşıyan yerleştirme, her biri üç metre boyutundaki 11 tuvalden oluşuyor. Cabbar, 20 metrelik duvarların içe dönük yapısından esinlenerek mekânı avcıların öldürdükleri hayvanların kafalarının sergilendiği bir ganimet odasına dönüştürüyor. Sanatseverler, koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde insanlığın doğaya yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan bu yerleştirmeyi yıl sonuna kadar her gün görebilecek.