08.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Soyu tükenen hayvanlara saygı anıtı
Sanatçı Ali Cabbar’ın yaban hayatın yok edilişiyle Kovit-19 pandemisi arasında ilişkiye dikkati çektiği yeni projesi “Son Gergedanı Ben Vurdum”, önceki günlerde Kabataş’taki Yanköşe Güncel Sanat Alanı’nda sergilenmeye başladı.
Soyu tükenen hayvanlara güncel bir anıt niteliği taşıyan yerleştirme, her biri üç metre boyutundaki 11 tuvalden oluşuyor. Cabbar, 20 metrelik duvarların içe dönük yapısından esinlenerek mekânı avcıların öldürdükleri hayvanların kafalarının sergilendiği bir ganimet odasına dönüştürüyor. Sanatseverler, koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde insanlığın doğaya yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan bu yerleştirmeyi yıl sonuna kadar her gün görebilecek.