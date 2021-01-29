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29.01.2021 - 07:00 |

‘Spencer’dan ilk görüntü

Daha önce 2016’da “Jackie” ile Jacqueline Kennedy biyografisine imza atan Şilili sinemacı Pablo Larrain’in Prenses Diana’yı konu alan “Spencer” adlı filmden ilk görsel yayınlandı.

‘Spencer’dan ilk görüntü

Görselde Kristen Stewart, ilk kez Prenses Diana olarak yer alıyor. Senaryosunu “Peaky Blinders” ve “Locke” yapımlarıyla tanınan Steven Knight’ın kaleme aldığı “Spencer” biyografisinin konusu ise 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikâyesinden mürekkep olacak. Norfolk’taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne serilecek.

2022’de gösterimde

Pablo Larrain’in “Spencer” filmi için ekibinde “Portrait of a Lady on Fire”ın görüntü yönetmeni Claire Mathon; “Little Women”ın kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran; “Murder On The Orient Express”in makyaj ve saç tasarımcısı Wakana Yoshihara ve “Inception” ile tanınan Guy Hendrix Dyas yer alıyorlar. Spencer’ın oyuncu kadrosunda Kristen Stewart’a eşlik edecek oyuncular henüz açıklanmadı. Filmin, Prenses Diana’nın ölümünün 25. yılı olan 2022’de gösterime girmesi planlanıyor. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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