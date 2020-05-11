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11.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Spike Lee’den karantina filmi

Amerikan sinemasının ünlü yönetmenlerinden Spike Lee, karantina sürecinde çektiği New York New York isimli kısa filmini Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Spike Lee’den karantina filmi

Lee, üç dakikalık “New York New York” isimli kısa filmi, New York’a ve insanlarına yazdığı bir aşk mektubu olarak tanımlıyor ve koronavirüs salgını nedeniyle karantina altındaki New York’u yansıtıyor. Film, New York’un boş sokakları, metro istasyonları, Broadway tiyatroları gibi yerleri gösteriyor. Lee ayrıca karantina döneminde çalışan sağlık işçilerini de yer veriyor.          

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