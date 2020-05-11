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11.05.2020 - 17:34 |

Stan Antipariotis Barbaros'a konuk oluyor

Barbaros, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlar ile dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu seferki konuk Yunanistan'dan ünlü sanatçı Stan Antipariotis.

Stan Antipariotis Barbaros'a konuk oluyor

Barbaros ilk yayınınında İspanya ile bağlanıp La Casa De Papel’in jenerik şarkısı My Life is Going On’a hayat veren Cecilia Krull ile, 2. canlı yayınında Almanya’ya bağlanıp “It’ s Raining Men”, “Hit The Road Jack”, “I Am So Excited” gibi 80'li yılların unutulmaz disco hitlerine imza atan The Weather Girls’den Dynelle Rhodes ile, 3. Yayınında Fransa’ya bağlanıp yumuşak sesi ve geceye yakışan şarkılarıyla 80’lerden beri Avrupa’nın en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başaran, moda ikonu Viktor Lazlo ile, 4.yayınında Johannesburg, Güney Afrika’ya bağlanıp muhteşem ses, soprano Pumeza Matshikiza ile, 5.yayınında Belgrad’a bağlanıp Balkanların yükselen yıldızı Lena Kovacevic ile, 6. yayınında Londra’ya bağlanıp 30’lu ve 40’lı yılların armoni vokal popunu günümüz anlayışıyla yorumlayan The Puppini Sisters’dan Marcella Puppini, dünya basınının 'Dalida kadar güzel, şarkıları Pink Martini ve Monica Molina kadar sıcak' olarak bahsettiği Kanada’nın yepyeni süper starı IMA ve son yayınında Hindistan’ın dünyaya yeni ihraç ettiği genç yetenek Arunaja ile bir araya geldi.

Sırada Ege’nin diğer kıyısından, Yunanistan’da genç neslin en önemli besteci ve şarkıcılarından biri olarak kabul edilen Stan Antipariotis var!

2009’da besteci olarak başladığı kariyerine, 2011 yılının Nisan ayında şarkıcılığı da ekleyen ve kısa sürede sesini Yunanistan dışında da duyuran Stan, Instagram canlı yayınında Barbaros ile birlikte sürpriz şarkılar seslendirecek.

Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.
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