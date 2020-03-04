Stendhal ve Balzac'ın kaleminden Napoleon

Stendhal ve Balzac’ın yarattığı ve Napoléon mitinin yaratılmasındaki temel metinler olarak adlandırılabilecek bu üç eser bütün olarak Fatih Yücel’in çevirisi ile Türkçeye kazandırıldı. Napoléon Efsanesi okurların Napoléon hakkındaki bilgi, fikir ve meraklarını arttıran bir kitap.

Napoléon Efsanesi, Napoléon mitinin yaratılmasındaki temel metinleri Türkçede ilk kez bir araya getiriyor ve Napoléon Bonaparte hakkında, Fransız edebiyatının iki büyük yazarı Stendhal ve Balzac tarafından kaleme alınmış üç farklı eserden oluşuyor.

Kitap, Napoléon’un ordusunda bizzat görev alan ve Rusya Seferi’ne katılan Stendhal’in yazdığı ayrıntılı ve gerçekçi bir biyografi olan Napoléon’un Yaşamı; “Edebiyatın Napoléon’u” olarak bilinen Balzac tarafından yazılmış, Napoléon’un ordusunda seferlere katılmış eski bir askerin ağzından Napoléon ve savaşları hakkında hayalperest, coşkulu bir hikâye ve yine Balzac tarafından Jean-Louis Gaudy müstear ismiyle bir araya getirilmiş Napoléon’a ait vecize ve fikirlerden oluşuyor.