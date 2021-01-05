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05.01.2021 - 14:16 |

Stephen King'in merakla beklenen kitabı "Enstitü" 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor!

Yeşil Yol, Hayvan Mezarlığı, Mahşer, O ve Yabancı gibi kitaplarıyla okurların gönlünde taht kuran ve durmaksızın üretmeye devam eden usta yazar Stephen King’in yeni romanı Enstitü (The Institute) 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor!

Stephen King'in merakla beklenen kitabı "Enstitü" 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor!

Goodreads Awards 2019 “En İyi Korku Kitabı” ödülünü alan Enstitü, üzerlerinde deneyler yapılıp sonrasında acımasızca ortadan kaldırılmak üzere ailelerinden koparılarak gizli bir yere hapsedilen, telekinezi, telepati gibi özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.

“Korkuyu yaratma, onu yok et!” temasını son yıllarda daha fazla vurgulayan Stephen King, Enstitü romanıyla ilgili, “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim,” yorumunda bulunuyor.

 

Türkçesi: Doğanay Banu Pinter

Sayfa Sayısı: 616

Fiyat: 65TL

Çıkış Tarihi: 11.01.2021

Tür: Roman (Gerilim-Korku)

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