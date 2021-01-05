05.01.2021 - 14:16 |
Stephen King'in merakla beklenen kitabı "Enstitü" 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor!
Yeşil Yol, Hayvan Mezarlığı, Mahşer, O ve Yabancı gibi kitaplarıyla okurların gönlünde taht kuran ve durmaksızın üretmeye devam eden usta yazar Stephen King’in yeni romanı Enstitü (The Institute) 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor!
Goodreads Awards 2019 “En İyi Korku Kitabı” ödülünü alan Enstitü, üzerlerinde deneyler yapılıp sonrasında acımasızca ortadan kaldırılmak üzere ailelerinden koparılarak gizli bir yere hapsedilen, telekinezi, telepati gibi özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.
“Korkuyu yaratma, onu yok et!” temasını son yıllarda daha fazla vurgulayan Stephen King, Enstitü romanıyla ilgili, “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim,” yorumunda bulunuyor.
Türkçesi: Doğanay Banu Pinter
Sayfa Sayısı: 616
Fiyat: 65TL
Çıkış Tarihi: 11.01.2021
Tür: Roman (Gerilim-Korku)