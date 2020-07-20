20.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Steven Soderbergh ve Meryl Streep’den iş birliği
Steven Soderbergh’in dijital platform HBO Max için çektiği yeni filmi “Let Them All Talk”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Kadrosunda Meryl Streep, Candice Bergen, Diane Wiest, Lucas Hedges ve Gemma Chan’ın da aralarında olduğu isimlerin yer aldığı filmin çekimleri bu yaz başladı. Filmin sonbaharda izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. “Let Them All Talk”un konusu, Streep’in canlandırdığı başarılı bir yazarın dostlarıyla bir yolculuğa çıkıp geçmişindeki üzüntülerle hesaplaşması olarak özetlenebilir. Filmin senaryosu Deborah Eisenberg’e ait.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.