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20.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Steven Soderbergh ve Meryl Streep’den iş birliği

Steven Soderbergh’in dijital platform HBO Max için çektiği yeni filmi “Let Them All Talk”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Steven Soderbergh ve Meryl Streep’den iş birliği

Kadrosunda Meryl Streep, Candice Bergen, Diane Wiest, Lucas Hedges ve Gemma Chan’ın da aralarında olduğu isimlerin yer aldığı filmin çekimleri bu yaz başladı. Filmin sonbaharda izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. “Let Them All Talk”un konusu, Streep’in canlandırdığı başarılı bir yazarın dostlarıyla bir yolculuğa çıkıp geçmişindeki üzüntülerle hesaplaşması olarak özetlenebilir. Filmin senaryosu Deborah Eisenberg’e ait.

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