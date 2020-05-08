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08.05.2020 - 07:00 |

Stüdyodan evlere kültür sanat

TRT World’ün kültür sanat alanında içerikler sunan programı “Showcase”, salgın dolayısıyla alınan önlemler kapsamında “Showcase Homemade” adıyla ekranlara gelmeye başladı.

Stüdyodan evlere kültür sanat

Sunuculuğunu Elif Bereketli’nin, yapımcılığını da Samed Karagöz’ün üstlendiği programın her bölümünde uluslararası kültür sanat dünyasından güncel haberler ve çeşitli söyleşiler yer alıyor. Samed Karagöz, “Showcase Homemade” programının nasıl oluştuğunu şöyle anlattı:

“Ekranda bir kültür sanat programı olması gerekiyor. Bizim programın devam etmesi gerekiyor ama bir yandan da hiç kimse ofise gelmesin isteniyor. Ofise gelmeden evden nasıl yapabiliriz fikri üzerinden şekillendi. Şu an zaten Elif’in arka planında gördüğümüzü programda da görüyoruz ve Skype üzerinden bağlantıları sağlayıp onları ayrıca kaydedip sonradan montajcı arkadaşlar montajını yapıyor ve onun üzerinden çalışılıyor. Ofise gidip gelme ve içinde bulunduğumuz bu sosyal izolasyonu minimize etme durumunu bu şekilde ele almış oluyoruz ve Showcase’i de bu şekilde üretmeye çalışıyoruz.”

 

Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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