Sufi rüyalardan dünyaya çevrimiçi

Daha önce Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın iki konserini izleyicilerle buluşturan Borusan Sanat, bu kez Mercan Dede’nin 20. sanat yılını kutladığı konserle, bugün 21.00’de web sitesi üzerinden yayınla müzikseverlerle buluşacak. Bu kez, Mercan Dede’nin Borusan Müzik Evi’ne konuk olduğu “Secret Tribe” konser serisinin ikinci ayağı olan “Sufi Dreams’den Dünya’ya” başlıklı konserin kaydı yayınlanacak. Mercan Dede bu konserde ilk çıkardığı albüm Sufi Dreams’den, en son yayımlanan Dünya albümüne uzanan, 20 yılın birikimiyle oluşturulmuş bir seçkiyi sunmuştu.