Sundance’e CODA damga vurdu

Televizyon için 25 milyon dolara satın alınarak rekor kırılan “CODA”, önceki gece ödüllerin dağıtıldığı Sundance Film Festivali’nin ABD Drama Yarışması’nda Jüri Büyük Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Ansemble Ödülü ve İzleyici Ödülü’nü kazandı. “CODA”, ABD Drama Yarışması’nda üç önemli ödülü birden kazanan ilk film unvanını da aldı. Film, adını duyma engelli bir ailenin duyabilen çocuklarına verilen kısaltmadan alıyor. Oyuncu kadrosunda Emilia Jones, Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant ve Ferdia Walsh-Peelo’nun yer aldığı film, işitme engelli bir balıkçı ailesinde doğan ve işitme engeli olmayan Ruby Rossi’yi ana karakter olarak seçiyor. Balıkçılık yapan Rossi’nin hayali ise şarkıcı olmak. Filmin yönetmeni Siân Heder konuşmasında “Umarım bu ödüller izleyicilerin bu tarzda filmler görmek istediğini gösterir ve bu hikâyelere kapı açar. Bu da engelleri olan karakterleri merkeze alan daha fazla hikâye demek, çünkü belli ki insanlar buna tepki veriyor” dedi.

Belgesele çifte ödül



Belgesel yarışmasında ise “Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”, ABD-Belgesel Yarışması’nda hem Jüri Büyük Ödülü hem de İzleyici Ödülü’nü kazandı. Roots’un davulcusu Ahmir “Questlove” Thompson’ın ilk yönetmenliği olan “Summer of Soul”, Harlem’de 1969 yılında düzenlenen, siyahi müziğin ve kimliğin damga vurduğu bir müzik festivalini merkeze alıyor. 300 bin kişinin katıldığı festival, 50 yıl sonra çıkan arşiv görüntüleriyle izleyiciyle buluşmuştu. Festivalin dünya sineması yarışmasının belgesel bölümünde “Flee” öne çıktı. Afgan eşcinsel bir mülteciye odaklanan belgesel, Dünya Sineması Belgesel Yarışması’nda Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı. Dünya Sineması Yarışması’nın drama dalında ise “Hive” birden fazla ödül aldı: Jüri Büyük Ödülü, İzleyici Ödülü ve Yönetmen Ödülü. Blerta Basholli’nin yönettiği film, eşi Kosova’da kaybolan bir kadının yaşadığı güçlükleri merkeze alıyor.