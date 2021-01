Süper Kahraman Filmleri: Başrollerinde Süper Kahramanların Olduğu Filmler

Süper kahraman filmleri en çok izlenen film türleri arasında yer alıyor. Siz de zevkinize uygun filmlerle keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

Marvel ve DC, yeni süper kahraman filmleri yayınlamaya devam ediyor. Genişletilmiş evrenler, büyük ekranda yeni lisanslar, her şey kullanılabilir. Birkaç yıldır, süper kahraman filmleri sinema salonlarının ve dağıtımcıların takvimlerini doldurdu. 2006'da yine sinemalarda yer alan iki kişi olsaydı ( Superman Returns ve X-Men the Final Showdown ), 2019'da çok daha fazlası var.

Joker'den Todd Phillips'ten bahsetmiyorum bile2020 Oscar'larına on bir kez aday gösterilen ve Joaquin Phoenix ile En İyi Erkek Oyuncu dahil olmak üzere iki Oscar kazandı. Yine de Türkiye'de film aynı coşkuyla karşılaşmadı ve Joker olumsuz eleştirilerle karşılaşmak zorunda kaldı .

İşte 2022'ye kadar ekranlarımıza gelmesi beklenen tüm süper kahramanların kısa bir özeti.

1.Kara Şövalye 2008 İMDb 9.0

Polis Teğmen Jim Gordon ve Gotham Bölge Savcısı Harvey Dent'in desteğiyle Batman, şehirde bol miktarda bulunan organize suçu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Dernekleri çok etkilidir, ancak Gotham vatandaşları tarafından Joker olarak bilinen psikopat bir suçlunun ortaya çıkardığı kaos yakında paramparça olacaktır.

2.Örümcek Adam İMDb 7.4

Spider-Man; Into the Spider-Verse, Brooklyn'de yaşayan ve Manhattan'daki yeni üniversitesine uyum sağlamak için mücadele eden bir Afrikalı-Amerikalı ve Porto Rikolu genç Miles Morales'in maceralarını konu alıyor. Ancak Miles'ın hayatı radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldığında ve süper güçleri keşfettiğinde karmaşıklaşıyor. Artık rakiplerini zehirleyebiliyor, kendini kamufle edebiliyor, duvarlara ve tavanlara tam anlamıyla yapışabiliyor.

3.Bekçiler: Muhafızlar İMDb 6.7

Zack Snyder'ın üçüncü filmi Watchmen, aynı zamanda çok güzel 300'den sonra ikinci çizgi roman uyarlamasıdır. Bu nedenle, Alan Moore ve Dave Gibbons'ın kısmen David Hayter tarafından yazılan bir senaryoya (Solid Snake!) ve 130 milyon dolarlık bütçeyle Zack Snyder bir film sunuyor.

4.İnanılmaz Aile İMDb 7.2

Favori süper kahraman ailemiz geri döndü! Bu kez kendini sahnenin önünde bulan Hélène, günlük hayatın bin bir görevini yerine getirmesi ve Violette, Flèche ve bebek Jack-Jack ile ilgilenmesi için Bob'u bırakıyor. Bu, aile için zor bir hız değişikliği, özellikle de hiç kimse en gençlerin inanılmaz güçlerinin kapsamını gerçekten ölçmediği için.

5.Galaksinin Koruyucuları İMDb 9.0

Artık film eğlencesi endüstrisinde her yerde bulunan, ekranlarımızı her türden süper kahramanla dolduran Marvel Studios, izleyicilerinin tanıdığı karakterlere güvenerek ve dikişli hikayeler geliştirerek kendini yenileyemiyor, en ufak bir risk alamıyor gibiydi. beyaz tel. Hiçbir zaman köklü bir formülden sapmasa da, "Galaksinin Koruyucuları" en azından halk tarafından çok az bilinen, bunun için tasarlanmış bir çizgi romana dayanma erdemine sahiptir.

6.Yeni Kahramanlar İMDb 6.5

Hiro Hamada adlı küçük bir robot dahisi, bir suç planının San Fransokyo kasabasını yok etmekle tehdit ettiğini keşfeder. En yakın arkadaşı robot hemşire Baymax ve bir grup yüksek teknolojili süper kahramana dönüşeceği yoldaşlarının yardımıyla Hiro, şehri ve nüfusunu kötü şöhretli Yokai'den kurtarmak için her şeyi yapacak.

7.Wonder Woman İMDb 8.4

Wonder Woman'ın ikinci bölümünün başladığını duyurmak için acele etti. Karakter aynı zamanda Fransızların favori süper kahramanıdır.. Projenin başında aynı yönetmeni buluyoruz ve belli ki DC Comics'in ünlü Amazon'unu oynayacak olan Gal Gadot. İlk bölümde ölen Steve Trevor karakterini canlandıran Chris Pine da ikinci yapıtın kadrosunda yer alacak.

8.Spawn İMDb 4.8

Filmin 2020 için planlanması dışında pek bir şey yok. Bu, Spawn çizgi romanının 1997 versiyonundan sonra başarısız olduğu düşünülen ikinci uyarlaması olacak. Sadece kostüm oldukça başarılıydı. Jamie Foxx'un canlandırdığı ve üstleri tarafından öldürülen Yarbay Al Simmons'ı takip edeceğiz. Cehenneme vardığında, bu Özel Kuvvetler ajanı bir anlaşma imzalayacak ve bir Hellspawn (cehennemden gelen yaratık) şeklinde dirilecek.

9.Morbius İMDb 7.3

Çaresiz bir hastalıktan muzdarip olan biyokimyacı Michael Morbius, kesinlikle bir tedavi bulmaya çalışıyor. Bir serumun aşılanacağı güne kadar, bu onu bir vampire dönüştürür. Genellikle Örümcek Adam evreninde gelişen Morbius'un bu filmde Monte-en-l'air ile tanışması beklenmiyor, çünkü Sony karakterin haklarını Disney / Marvel'e devretti.

10.Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi 8.3 İMDb

Kung fu'nun Efendisi olarak da adlandırılan Shang-Chi, güçlü bir suçlunun oğludur. Dövüş sanatları uzmanı olmak için eğitim almış, babasına isyan ediyor ve teşkilatına karşı savaşıyor. Filmin oyuncu kadrosu zaten var ve geriye kalan tek şey onun için bir çekim tarihi bulmak.

11.Iron Man İMDb 9.2

Dahi mucit, silah tüccarı ve milyarder playboy Tony Stark kaçırılır. Onu esir alan kişiler tarafından müthiş bir silah üretmeye zorlanarak, gizlice kaçmak için kullandığı devrim niteliğindeki yüksek teknoloji zırhını inşa eder. Bu zırhın gücünü anlayarak, onu geliştirmeye ve onu adaleti sağlamak ve masumları korumak için kullanmaya karar verir.

12.X-Men Başlangıç İMDb 8.4

X-Men; The Beginning, bizi X-Men destanının kökenine götürüyor ve 20. yüzyılın önemli olayları hakkında gizli bir hikaye ortaya çıkarıyor. Mutantlar varlıklarını dünyaya açıklamadan önce ve Charles Xavier ve Erik Lehnsherr Profesör X ve Magneto olmadan önce, hala güçlerini ilk kez keşfeden iki genç adamdı. En kötü düşman olmadan önce, dünyanın yok olmasını önlemek için diğer mutantlarla birlikte çalışıyorlardı.

13.Hellboy/ Cehennem Çocuğu İMDb 6.5

Cehennemin alevlerinde doğan iblis Hellboy, cehennem güçlerini fetih amacıyla kullanmaya hevesli Naziler tarafından kutlanan acımasız bir törenle Dünya'ya nakledilir. Doktor Broom tarafından kurtarılan Hellboy, daha sonra kötü güçlerle savaşmak için yetiştirilir. .

14.Chronicle İMDb 6.9

Gizemli bir maddeyle temasa geçen üç lise öğrencisi süper güçleri keşfeder. Sosyal ağlarda tuttukları hayatlarının kroniği artık sıradan değil. Yeni güçlerini sevdiklerine oyun oynamak için kullanmaya başladıklarında, çabucak ölçüsünü alacaklar. onlar için mümkündür. Olağanüstü yetenekleri onları her gün hayal edebileceklerinin ötesinde eğitiyor.

15.V For Vandetta İMDb 9.2

yüzyılda Londra. Evey Hammond, hayatını kurtaran ve en uzak korkularının üstesinden gelmesine izin veren adam hakkında hiçbir şeyi unutmak istemiyor. Ancak her şeye gücü yeten bir gizli polisten kaçmak için kimliğinin açıklanmayacağını özlediği bir zaman vardı. Tüm yurttaşları gibi, çok çabuk itaatkar olan o da, ülkesinin ruhunu kaybettiğini kabul etti ve toplu halde tiran Sutler ve onun destekçilerine teslim oldu.

16.Maske İMDb 7.1

Tex Avery dünyasına tutkulu, mütevazı bir banka çalışanı olan Stanley Ipkiss, doğaüstü güçlere sahip kadim bir maske bulur. Yine de, kendine güvenen bu yeşil yaratık olmak ile muhteşem kabare şarkıcısı Tina Carlyle'ye yaklaşamayan utangaç Stanley Ipkiss olarak kalmak arasında bölünmüş durumda.

17.Blade/ Bıçak II İMDb 7.5

Yarı insan, yarı vampir olan Blade, annesini öldüren ve onu kirleten kana susamış yaratıkları son olarak yok etmeye söz verdi. Akıl hocası Whistler'ın desteğiyle, Blade'in onu vampirlerin dişlerinden kurtardığından beri amacına sadık bir bilgisayar bilimcisi olan Scud da ona katıldı. Önlerinde, Bloodpack olarak bilinen bir grup seçkin vampir.

18.Hulk İMDb 5.6

Ters giden bilimsel bir operasyonda, Dr. Bruce Banner aşırı dozda nükleer radyasyona maruz kalır. Mucizevi bir şekilde zarar görmemiş olsa da, bu acı verici deneyimden etkilenmiş olarak ortaya çıkar ve insanüstü güç ve kontrol edilemeyen öfke ile yeşil bir canavar olan Hulk'a dönüşme gücünü geliştirir.

19.Robocop İMDb 4.9

2000 yılının şafağında, Detroit, her zaman olduğu gibi, bu tür bir hikayede, suç ve yolsuzluğun avıdır. Polis, bu korkunç durumu düzeltmek için yeni bir yanılmaz silah icat ediyor: Robocop, yarı insan, yarı robot, görevi şehrin huzurunu korumak olan etten ve çelikten elektronik polis memuru.

Ancak çoğu zaman bu cyborg'un da bir ruhu vardır.

20.Hancock İMDb 7.4

Kahramanlar var, süper kahramanlar var. Hancock. Süper güçleri sık sık ona sayısız hayat kurtardı, ancak bu süreçte verdiği korkunç hasar onu popüler hale getirdi. Los Angeles halkı artık buna dayanamıyor ve böyle bir "kahramanı" hak etmek için ne yapabileceklerini merak ediyorlar. Hancock, en azından bir halkla ilişkiler uzmanı olan Ray Embrey'in hayatını kurtarana kadar insanların ne düşündüğünü umursamayan öfkeli bir katır başıdır.

21.Logan İMDb 6.3

Logan, köşede bekledi ve sonunda çok iyi karşılandı! Bu, 2017'nin ilk süper kahraman filmi ve Wolverine'in üçüncü en ikonik solo macerası X-Men. Yıldız Hugh Hackman, yıllardır ona grafik ve manyetik bir yön verdi, çok çarpıcı ve X-Men hayranları ve gişe rekorları kıran hayranları arasında çok popüler. İşte görevinin çok genç mutant X-23'ü korumak olacağı bir bölüm için yolumuza gelen yaşlı bir Wolverine.

22.Thor İMDb 7.8

Babasının güvenine ihanet ettiği ve neredeyse bir savaş başlattığı için, Odin'in oğlu ve gök gürültüsü tanrısı Thor, Dünya'ya sürgün edilir ve güçsüz insanlarla yaşamaya mahkum edilir. Orada, yıldızların gizemlerini keşfetmeye kararlı bir bilim adamı olan Jane ile tanışır. Sürgün olduğu yerden Thor, krallığındaki kötü güçlerle savaşmak ve içindeki gerçek kahramanı ortaya çıkarmak zorunda kalacak.

23.Kaptan Amerika İlk İntikamcı İMDb 8.2

İnce ve utangaç bir genç olan Steve Rogers, muazzam bir cesarete sahiptir, ancak orduya katılmayı başaramaz. Bir gün, onu Kaptan Amerika adında bir süper askere dönüştürmek için deneysel bir proje için gönüllü olur. Yakında, gizli bir Alman örgütü Hydra ve onun şeytani Kızıl Kafatası ile karşılaşacak.

24.Kaptan Amerika Kış Askeri İMDb 6.9

Marvel evreninin kahramanı olan ünlü Kaptan Amerika, Captain America ve The Avengers'ın ilk bölümündeki istismarlarından sonra tehlikeli Winter Soldier ile savaşmak için geri dönüyor. kötü arsa. Bu yeni yapıt için Russo kardeşler gerçeği kavrıyor, klasik süper kahraman filmlerinden biraz uzaklaşarak, kesinlikle patlayıcı ama casus filmlerine benzer bir çerçeve üzerinde bir hikaye örüyorlar.

25.Galaksinin Koruyucuları II İMDb 7.9

Marvel Sinematik Evreni, 2014'ten sürpriz bir hit olan, aksiyon dolu, komedi bilim kurgu filmi Guardians of the Galaxy'nin devam filmiyle daha da genişliyor. Biraz daha fazla tonla karanlık ve Michael Rooker'ın canlandırdığı akıl hocası Yondu karakterine daha fazla zaman harcadı.

26.Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı İMDb 8.3

Avengers: Infinity War, bu on yıl boyunca ortaya çıkan tüm Marvel süper kahramanlarını Evrenle bağlantılı fantastik Hollywood gişe rekorları kıran filmlerde bir araya getiriyor. Marvel Sinematik (veya MCU, İngiliz tarzı). Guardians of the Galaxy, dünyayı aksiyon dolu aksiyon sahnelerinde kurtarmak için bu gişe rekorları kıran filmde birleşiyor özel efektlerle doludur.

27.Ant Man/ Karınca Adam İMDb 5.3

KALKAN YOK. ZIRH YOK. Ama Sorun değil. Minyatür, Marvel kahramanına adanmış ilk film olan Ant-Man, Doktor Hank Pym'in zırhın bir karınca kadar küçülmesine izin veren sırrı. Aktör Paul Rudd tarafından giyilen Ant-Man, dublör ve mizah fonunda bizi çok iyi tanıdığımız Marvel tonunda yaramaz bir aksiyon filmine götürüyor.

28.Doktor Strange İMDb 8.7

Marvel çizgi romanlarından süper kahraman ekibi Avengers'ın gelecekteki üyelerinden birinin doğumu, Doctor Strange. Kibirli bir cerrah olan Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) uzay zamanımızı oluşturan çok sayıda boyutu keşfedecek, sonra enerjileri silahlara dönüştürmek için oraya odaklamayı öğrenecek.

29.Kaptan Amerika İç Savaş İMDb 7.7

Yeni bir görev yeni tali hasara neden olurken, hükümet İntikamcılar arasına bir komuta ve denetim organı yerleştirmeye karar verir. Tony Stark ve diğer intikamcılar hükümetin tarafındaysa, Steve Rogers özgür iradesini korumak istiyor. Iron Man ve Kaptan Amerika arasındaki bölünme kaçınılmazdır.

30.İntihar Kadrosu İMDb 5.3

Gizli ajan Amanda Waller, görünmez ancak son derece tehlikeli bir tehdide karşı koymak için, Evil'e karşı gizli bir görev için tanıdığımız en kötü suçlulardan bir grup toplar. Will Smith, Jared Leto ve Margot Robbie dahil olmak üzere beş yıldızlı bir oyuncu tarafından desteklenen Suicide Squad, patlayıcı bir aksiyon ve "anti-kahraman" filmidir.

31.Siyah Panter İMDb 7.1

Captain America: Civil War'da ortaya çıkan ve Chadwick Boseman'ın oynadığı Marvel süper kahramanı (Get on up) kendi filmine hak kazandı. Marvel Sinematik Evreni hayranlarına kilit bir role sahip bir ülkeyi tanıma fırsatı veren bir aksiyon ve bilim kurgu gişe rekorları kıran film.

32.X Man Son Hesaplaşma İMDb 4.7

Mutantlar zor bir seçimle karşı karşıyadır: güçlerini ortadan kaldırmak için bir tedavi geliştirilmiştir. Bu nedenle kendileri olmakla kimliklerinden kaçmak arasında seçim yapmalıdırlar. Bu savaşta iki ayrı kamp ortaya çıkıyor, hoşgörüyü savunan Charles Xavier ve en güçlülerin hayatta kalmasını savunan Magneto'nunki.Önceki bölümlerden daha karanlık, yönetmenin acımasız bir savaşta mutantların çarpıştığı etkili bir aksiyon bilim kurgu filmidir.

33.Batman Meydan Okuma İMDb 7.6

Yakın zamanda yeni bir düşman olan Penguin Gotham City'ye geldi ve sakinlerinin huzurunu tehdit ediyor. Uyarıldığında Batman canavarla yüzleşmeli ama aynı zamanda tatlı Selina Kyle ve kükürtlü Kedi Kadın'ın baştan çıkarılmasına da direnmelidir. Batman the Challenge, DC Comics'in kahramanının yeni bir düşmanla yüzleşmesi gereken karanlık, patlayıcı ve etkili bir süper kahraman filmi.

34.İnanılmaz Hulk İMDb 8.1

Onu ışınlayan gama radyasyonunun bir sonucu olarak Hulk haline geldiğinden beri, Bruce Banner, gücüyle çok ilgilenen General Thuderbolt Ross'tan kaçınmaya çalışırken umutsuzca dünya çapında bir çare arıyor. güçlü askerlerden oluşan bir ordu yaratmak isteyen. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünde, Bruce Banner deneysel bir serumu yuttuktan sonra Abomination haline gelen korkunç Blonsky ile yüzleşmek zorundadır.

35.Cesur İMDb 6.2

Çocukluğunda bir kaza kurbanı olan Matt Murdoch kör oldu. Engel olmaktan uzak, körlüğü diğer duyularını kontrol etmesine yardımcı oluyor. Gündüzleri avukat ve geceleri süper kahraman olan Daredevil olarak bilinen Matt Murdoch, suçlulardan kaçmak için New York sokaklarında yorulmadan dolaşıyor.

36.Yeşil Fener İMDb 6.4

Hal Jordan sıradan bir adam, yetenekli ve umursamaz bir test pilotu. Galaksiler arası düzenin koruyucusu olan Yeşil Fener olmak için seçildiği gün hayatı ve kaderi büyük ölçüde değişir. Her şeye rağmen, diğer Yeşil Fenerler ona güvenmezken, Hal, süper verimli eğitimi ve insanlığı sayesinde evrene yönelik korkunç tehdidi yenmek için eksik parça olarak ortaya çıkıyor.

37.Batman Sonsuza Kadar İMDb 8.3

Gündüz milyarder Bruce Wayne, her gece Kara Şövalye kostümünü giyer ve Batman olur ve suçla harap olmuş Gotham vatandaşlarını kurtarır. Bu bölümde, yeni çırağı Robin'in yardım ettiği Batman, Double-Face ve gizemli adam Bay Nygma ile yüzleşmelidir. Batman Forever, gerilim, aksiyon ve gerilimle dolu, hepsi de patlayıcı kovalamacalar devam eder.

38.Hayalet Sürücü İMDb 7.7

Sıradan bir adam olan Johnny Blaze bir dublördür. Bir gün babasını bir kazanın kurbanı olarak kurtarmak için Johnny ruhunu şeytana satar, bunun bedelinin farkına bile varmaz. Gündüzleri insan, Johnny geceleyin de kaçan ruhları izleyen bir ödül avcısı iskeletine dönüşür.

39.Yeşil Eşek Arısı İMDb 6.1

Daily Sentinel'in direktörünün oğlu Britt Reid, iş dünyasının sorunlarıyla pek ilgilenmeyen ebedi bir genç, parti hayvanıdır. Bir gün babası aniden öldü ve genç adam kendini gazetenin başında buldu. Ancak Britt'in en büyük sürprizi, yetişkin sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmamak, babasının şoförü Kato'nun dövüş sanatları uzmanı olduğunu ve kendisine rağmen takmak zorunda kalacağını keşfetmesi uzun sürmez.

40.Adalet Ligi İMDb 6.3

Man of Steel'den (Henry Cavill'in Superman kostümünü giydiği yer), Batman V Superman: Dawn of Justice'den sonra (Ben Affleck'in Batman oldu), Wonder Woman ve onun savaşçısı Gal Gadot'tan sonra ve Aquaman ve Jason'dan önce Atlantis'in kralı Momoa, Justice League ilk kez sahneye çıkıyor.

41.Örümcek Adam Evden Uzakta İMDb 7.8

Spider-Man'in (Tom Holland'ın oynadığı) maceralarına devam etmeye geliyor. Ancak bu Marvel süper kahraman filmi aynı zamanda Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame olaylarının devamı niteliğindedir ve Marvel Sinematik Evreninde Thanos Arc'ın gerçek sonucu olarak görünmeyi amaçlamaktadır.

42.Kedi Kadın İMDb 6.2

Halle Berry tarafından giyilen ve ünlü DC Comics'ten uyarlanan Catwoman, verimli ve etkileyici "kedi" dövüşleriyle noktalanan bir fantastik aksiyon filmidir. Film, Hedare Beauty şirketinin mucize kozmetiğinin bir aldatmaca olduğunu keşfettikten sonra, dolandırıcılığı ifşa etmeden önce patronları tarafından soğuk bir şekilde öldürülen Sabır Philips'in hikayesini anlatıyor.

43.Megamind İMDb 6.0

Megamind, insanlığın en parlak kötü adamı ama aynı zamanda en kötüsü! Yıllarca, Metro Şehri'ni fethetmek için boşuna uğraştı, ancak bir gün Megamind onu öldürene kadar süper kahraman Metro Man tarafından yenildi. Ama çabucak, süper bir kötülüğün, düşman olmadan hiçbir şey olmadığını anlar. Daha sonra ultra güçlü bir süper kahraman olan Titan'ı yaratır.

44.Aquaman İMDb 8.2

Bazıları tarafından 2018'in en iyi gişe rekorları kıran filmlerinden biri, yılın en iyi süper kahraman filmlerinden biri ve aynı zamanda 2018'in en iyi aksiyon filmlerinden biri olması beklenen bu yapıt, bir su altı fantastik filmi gibi görünüyor.

45.Ninja Kaplumbağalar İMDB 6.8

Wrath of the Titans'ın yönetmeni ünlü çizgi romanı beyazperdeye uyarlıyor ve New York'un kurtarıcıları olan dört kahramanı içeriyor. Michael Bay tarafından üretilen Ninja Turtles, fantastik görünümleri ve patlayıcı dublörleri olan bir aksiyon filmidir. Mizah ve harika gösteri garantilidir.

46.Yargıç Dread 7.4

2139'da dünya nükleer bir saldırı tarafından tahrip edildi ve medeniyet, imtiyazlıların yukarıda ve yoksulların yaşadığı büyük şehirlerde elinden geldiğince hayatta kalıyor. Ovalarda düzeni sağlamak için Yargıçlar, aynı zamanda polis, yargıç ve cellat, devriye geziyor. Yargıç Dredd bir gün bir gazeteciyi öldürmekle suçlanır.

47.Dört Numara İMDb 6.4

Olağanüstü bir ergen olan John Smith, her zaman koruyucusu Henri ile birlikte kaçmıştır. Her seferinde arkasında hiçbir iz bırakmadan hayatını bir kez daha değiştirir ve ilk aşkıyla tanıştığı Ohio'ya yerleşir. Romantizm ve aksiyon arasında, bir bilim kurgu filmi olan Dört Numara, bizi olağanüstü bir genç adamın kaslı ve nefes nefese uçuşuna götürüyor.

48.Kobranın Uyanışı İMDb 8.1

Konvoyları saldırıya uğradığında, Ripcord ve Duke adlı iki asker, elit ajanlar olan GI Joe üyeleri tarafından kurtarılır. Aynı ajanlar tarafından eğitilen Ripcord ve Duke, yeni takım arkadaşlarının yanı sıra, güçlü bir silah tüccarı olan Destro'ya ve tek amacı dünyayı içine çekmek olan gizemli terör örgütü Cobra'ya karşı acımasız bir mücadele yürütüyor.

49.Hayalet Sürücü İntikam Ruhu İMDb 5.5

Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi, Marvel destanının ikinci taksimi, mizah, gerilim ve gerilimle dolu bir fantastik aksiyon filmidir. Film yine Nicholas Cage tarafından giyilir. Bu yeni yapıtta Johnny Blaze'e, kehanet taşıyan genç bir çocuk olan Danny'yi bulursa, kendisini "kötü" ikilisi Ghost Rider'dan kurtarma şansı verilir.

50.Elektra İMDb 4.7

Olağanüstü bir katil ve dövüş sanatlarında ustalaşan Elektra, bir gün şeytani örgüt "The Hand" tarafından komşuları Mark Miller ve kızı Abby'yi öldürmekle görevlendirilir. Ancak her şeye rağmen, kana susamış katil, masum olduğuna inandığı kişileri kurtarmaya karar verir ve işverenlerine sırt çevirir.