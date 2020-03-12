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12.03.2020 - 00:03 | | AA

Suudi Arabistan'da corona virüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu

Suudi Arabistan yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da corona virüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu

 

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, sinema salonlarında film gösterimlerinin durdurulması kararı Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu (GCAM) tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alındı.

Kararla, virüsü kontrol altında tutma ve sağlık birimlerinin tavsiye ettiği önlemlerin dikkate alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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