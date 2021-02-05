Taha Gürbüz'den yeni şarkı

Taha Gürbüz’ün pandemi döneminin hissettirdiği duygulardan ilham alarak yazdığı, dingin bir vokal melodisi içinde bir noktada kendiyle ve hayatla yüzleşme niteliği taşıyan ‘Hasbelkader’, dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Taha Gürbüz, ‘Hasbelkader’ in ortaya çıkış sürecini “her ne kadar kaderci bir bakış açısına sahip olmasam da, tüm dünya ve ülkemizin içerisinde bulunduğu dönemde daha derinden hissettiğim ‘her şeye rağmen yürümek’ duygusundan ilham aldım” sözleriyle anlatıyor.

Müzikseverlerin bağımsız müzik sahnesinden tanıdığı Taha Gürbüz, 2017 yılında ilk solo albümü Manyak’ın ardından 2018 yılından beri yayınladığı teklileri müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Taha Gürbüz’ün, pandemi döneminin hissettirdiği duyguların bir yansıması olarak nitelendirdiği ‘Hasbelkader’e Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çektiği, sade ve şarkının duygusunu aktaran klibi de aynı gün müzikseverlerle buluştu.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Taha Gürbüz’ e ait olan şarkının tüm kayıtları home stüdyosunda tamamlandı.

Mix ve mastering’ ini Pinhani grubundan tanıdığımız Eray Polat’ın üstlendiği “Hasbelkader” aynı zamanda, Taha Gürbüz’ ün önümüzdeki aylarda yayınlayacağı ‘Fil’ isimli EP’sinde yer alacak şarkılardan biri. Fotoğraf çekimlerini fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’ in gerçekleştirdiği ‘Hasbelkader’ in kapak illüstrasyonunu ise grafik tasarımcı Özge Tığlı Ertekin hazırladı.