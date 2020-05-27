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27.05.2020 - 13:52 |

Tankurt Manas'tan yeni şarkı

Son dönemde çıkardığı “Uçuyorum” şarkısıyla büyük beğeni toplayan Tankurt Manas, yeni şarkısının sinyallerini uzun zamandır veriyordu. Şimdi ise Basemode Records etiketiyle “Yeşil” şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor.

Tankurt Manas'tan yeni şarkı

DanceHall tarzında yaptığı bu şarkıyla dikkatleri üzerine çekecek olan Tankurt Manas, ana teması mutluluk olan “Yeşil” ile yine adından söz ettirecek. Sözü kendisine, müziği Simülasyon’a ait şarkının mix mastering işlemleri Buğra Kunt’a emanet edildi. “Yeşil”in kayıtları ise Studio BK’da gerçekleşti.

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