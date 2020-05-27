Tankurt Manas'tan yeni şarkı

DanceHall tarzında yaptığı bu şarkıyla dikkatleri üzerine çekecek olan Tankurt Manas, ana teması mutluluk olan “Yeşil” ile yine adından söz ettirecek. Sözü kendisine, müziği Simülasyon’a ait şarkının mix mastering işlemleri Buğra Kunt’a emanet edildi. “Yeşil”in kayıtları ise Studio BK’da gerçekleşti.